Show time de Carlos Alcaraz en Roland Garros: los dos golpes de mago ante Marozsan

Carlos Alcaraz selló este miércoles su clasificación para la tercera ronda de Roland Garros tras superar en cuatro sets (6-1, 4-6, 6-1 y 6-2) a Fabian Marozsan. El partido se prolongó por dos horas y nueve minutos y ambos tenistas dejaron un buen espectáculo en la Philippe Chatrier, con golpes de mucho nivel y todo tipo de dejadas. El español brilló, todo hay que decirlo, por encima del húngaro y dejó algunos puntos simplemente espectaculares.

"La Philippe Chatrier es una pista preciosa y tengo que disfrutarlo. Solo pienso en eso cuando salgo a pista, en jugar un buen tenis y hacer a la gente feliz. Por eso disfruto jugando", resumió el murciano ante el micrófono de Mats Wilander.

La propia organización de Roland Garros eligió uno de los golpes de Alcaraz como el mejor del día, un revés cortado que pasó por fuera del poste de la red para aterrizar sobre la línea, ante la mirada incrédula de Marozsan.

A destacar también el último juego del primer set, donde Alcaraz jugó unos puntos simplemente increíbles, destacando una dejada cruzada que el tenista de El Palmar ejecutó mirando hacia el otro lado, al más puro estilo Ronaldinho o Laudrup.

"Me encanta jugar en Roland Garros y en la Philippe Chatrier"

Carlos Alcaraz salió muy satisfecho por la forma en la que jugó ante Fabian Marozsan y aseguró que siempre piensa en dar espectáculo.

"Me encanta la Chatrier, he tenido cosas geniales en esta pista, también momentos malos de los que he aprendido. Me encanta jugar aquí, se adapta muy bien a mi tenis, cada vez que salgo a pista muestro un buen tenis. Espero que la gente cuando se va de la pista lo haga con una sonrisa por el espectáculo que he dado. Me encanta jugar en Roland Garros y en la Philippe Chatrier", apuntaba el murciano.

El español restó importancia a haberse dejado un set contra Maroszan y aseguró que no se debió a una de sus habituales desconexiones, sino a que el rival elevó el nivel. "No tengo el sentimiento de que me haya descentrado, él ha subido el nivel, yo mantenía el mío, pero en el segundo set ha sido mejor que yo", analizó el murciano.

"He empezado increíble, sintiendo la bola muy bien, aprovechando los errores que ha cometido. En el segundo sabía que sería más agresivo, él tenía que cambiar un poco el esquema de juego. Me ha roto en el primer juego con bolas nuevas y eso le ha dado energía. No es que yo haya bajado el nivel, es que él ha subido y yo no he sabido aprovechar las bolas de ruptura", aseguró Alcaraz.

"Pero en un partido a cinco sets hay mucho tiempo de recuperación. En el tercero he logrado empezar de mejor manera, él ha bajado la intensidad y yo la he mantenido o la he subido", concluyó el murciano.

