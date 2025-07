Este es el tiempo que Bellingham estará de baja tras su operación

El jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, será operado de su hombro izquierdo, el que tantos problema le ha dado, este miércoles en Londres y estará entre dos y cuatro meses fuera de los terrenos de juego, según explicó la doctora Patricia Núñez de Aysa, de la clínica Rippol y de Prado de Madrid.

El centrocampista del Real Madrid ha ido postergando la operación para no perjudicar los intereses del club blanco y de su selección en un calendario apretadísimo con dos veranos sin descanso. El pasado llegó a la final de la Eurocopa con Inglaterra y este ha alcanzado las semifinales del Mundial de Clubes con el Madrid. Sin embargo, el futbolista ya no podía aguantar más: “Tengo una operación prevista para después del Mundial de Clubes. Llevo mucho tiempo esperando y ya se me está agotando la paciencia. Médicos, fisios... todos están siendo increíbles, me están ayudando muchísimo en cada partido. Pero ya quiero sentirme libre”, afirmaba Bellingham tras el partido contra el Pachuca, en el que fue el MVP del encuentro.

"Este proceso de rehabilitación puede oscilar entre unos dos y cuatro meses para poder volver otra vez al terreno de juego. Por lo tanto, esperamos poder ver a Bellingham de vuelta al campo de fútbol en torno a otoño y estar al máximo nivel a finales de año", expresó la doctora en un vídeo difundido por la clínica donde explicó la operación del inglés, que busca recuperarse de las dolencias continuas de la pasada temporada tras sufrir una luxación en el partido de Liga contra el Rayo Vallecano hace dos campañas.

"El jugador va a ser intervenido de una inestabilidad de su hombro izquierdo debido a una luxación repetida de la articulación del hombro que provoca que el hueso del húmero abandona el espacio donde debería estar alojado dañando de esta manera los elementos blandos como incluso el propio hueso del húmero", explicó.

"Le van a realizar una cirugía artroscópica que no es abierta al no exponer toda la articulación, sino que se realiza mediante la suturación del labrum que produce la estabilidad de la articulación dejando los puntos dentro para poder comenzar con el proceso de rehabilitación", añadió. Bellingham ganará tiempo y aprovechará las vacaciones para pasar por el quirófano y volver cuanto antes a la dinámica de grupo de Xabi Alonso, que pudo contar con Bellingham incluso en el Mundial de clubes de EEUU a pesar de la lesión, que le obligaba a jugar siempre con un vendaje que le ayudaba a rendir con limitaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com