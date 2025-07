Muere Radhika Yadav, tenista india de 25 años, tras ser asesinada a balazos por su padre, celoso de su éxito

Radhika Yadav, tenista india de 25 años, fue asesinada a balazos por su padre el pasado jueves 10 de julio debido a que este sentía celos del éxito de su hija y fuera completamente manipulado por su grupo de amigos, que se reían de él porque su hija "vestía pantalones cortos", "maquillaje" y era él quien vivía a costa de ella, tal y como explicó la mejor amiga de la tenista, Himanshika Singh.

Su padre le disparó cinco veces por la espalda

Esta amiga publicó varios vídeos grabándose y dando más detalles sobre por qué fue asesinada por su padre: "Ella se sentía asfixiada en casa con tantas restricciones, sus padres eran ortodoxos y estaban influenciados por la opinión de los demás".

El padre estaba celoso del éxito de su hija, que dirigía su propia academia

El padre, Deepak Yadav, de 49 años, vivía en un entorno rural y estaba muy influenciado por su grupo de amigos, que se burlaban de él por vivir a costa de su hija, la cual competía a nivel ITF en el pasado y que tras una lesión que le apartó de la competición actualmente dirigía su propio negocio tras abrir una academia de tenis en Gurgaon, uno de los centros tecnológicos más importantes del país.

Su progenitor le había exigido que cerrara el negocio, a lo que su hija se negó rotundamente durante un tiempo, no obstante, según apunta 'The Hindustan Times', finalmente cedió. Radhika también tenía mucha influencia en redes sociales, especialmente en chicas jóvenes a las que inspiraba en un entorno y una cultura muy machista. Además, el entorno del padre no dejaba de presionarle y avisarle de que su hija vestía ropa muy corta, usaba maquillaje y bien podía meterla en la prostitución.

Tal y como cuenta la amiga de la joven tenista en el vídeo, Radhika ya había abandonado su sueño y estaba dispuesta a vivir como querían sus padres, que "tenían problemas con casi todo lo relacionado con ella". "Se sentía asfixiada en casa", cuenta Singh.

"Había traído un revólver nuevo. Su madre estaba encerrada en otra habitación, y a su hermano también lo mandaron afuera con algún pretexto"

Desafortunadamente, su padre ya tenía tomada la decisión de asesinarla: "Había traído un revólver nuevo. Su madre estaba encerrada en otra habitación, y a su hermano también lo mandaron afuera con algún pretexto. Tiene un pitbull llamado 'Luna', que podría haberla salvado, así que el perro también estaba fuera de la casa. Su padre esperó el momento oportuno y le disparó por la espalda. ¿Quién le dispara a su hija cinco veces? ¿Qué delito había cometido?", explicaba la amiga.

Su padre la asesinó mientras cocinaba

En lo referente al asesinato, el pasado jueves el tío de la tenista la encontró muerta en la cocina con el arma al lado. La trasladó al hospital pero ya era demasiado tarde. Después el padre confesó haberle asesinado mientras cocinaba disparándole cinco veces por la espalda.

