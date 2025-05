El divertido y musical momento de Carlos Alcaraz tras ganar a Marozsan a pie de pista: "Una cosa, una cosa..."

Carlos Alcaraz ofreció espectáculo hasta el final al público que este miércoles llenó la Philippe Chatrier para presenciar el entretenido duelo entre el español y Fabian Marozsan. El actual campeón supo sostener al húngaro, pese a ceder el segundo set, para sellar una nueva victoria y meterse en la tercera ronda del grand slam parisino. El fenómeno de El Palmar siempre ofrece diversión cuando pisa una pista y este miércoles no fue una excepción, con golpes de auténtico genio, dejadas, contra dejadas y todo el repertorio del español. Al final, triunfo en cuatro sets y dos horas escasas de partido.

El ganador de cuatro grand slam, tras sellar la victoria, aún tuvo tiempo para hacer un guiño al público francés a pie de pista, con Mats Wilander como entrevistador. Cuando la entrevista parecía finalizada, el murciano pidió un último turno de palabra para entonar el cántico que se suele corear en las gradas de Roland Garros.

"Perdona, Mats… Una cosa, una cosa que siempre he querido hacer. Espero que todos me sigáis. ¡Popopopopopopo pororó!", entona Alcaraz. A lo que el público responde: "¡Ooooole!"

"Me encanta jugar aquí, se adapta muy bien a mi tenis"

Mats Wilander le había preguntado antes al murciano si se divierte en la pista tanto como parece.

"La Philippe Chatrier es una pista preciosa y tengo que disfrutarlo. Solo pienso en eso cuando salgo a pista, en jugar un buen tenis y hacer a la gente feliz. Por eso disfruto jugando", indicó Alcaraz.

"Me encanta la Chatrier, he tenido cosas geniales en esta pista, también momentos malos de los que he aprendido. Me encanta jugar aquí, se adapta muy bien a mi tenis, cada vez que salgo a pista muestro un buen tenis. Espero que la gente cuando se va de la pista lo haga con una sonrisa por el espectáculo que he dado. Me encanta jugar en Roland Garros y en la Philippe Chatrier", apuntaba el murciano.

