Alcaraz supera a Zeppieri por la vía rápida en su debut en Roland Garros

El español Carlos Alcaraz superó con notable alto el inicio de la defensa de su título en Roland Garros tras superar con solvencia al italiano Giulio Zeppieri, procedente de la fase previa, por 6-3, 6-4 y 6-2, en una hora y 56 minutos. El número 2 mundial confirma así su buen momento en tierra batida.

"He jugado un partido sólido"

"He jugado un partido sólido, el primer partido de un Grand Slam nunca es fácil y menos cuando eres el defensor del título", declaró Alcaraz al término del encuentro. "Pero he conseguido concentrarme en mi tenis, he mantenido el nivel y estoy muy orgulloso de la manera en la que he empezado este torneo de Roland Garros", añadió.

Concentrado y contundente desde el inicio, Alcaraz no dio opción al número 310 del ranking, un rival de 23 años que nunca ha ganado a un top-10 y que buscaba superar por primera vez la primera ronda de Roland Garros.

Pleno de victorias en estrenos de Grand Slam

El español, que disputó el encuentro en la pista Suzanne Lenglen, segunda en importancia del complejo parisino, firmó su victoria número 19 en Roland Garros, donde solo ha perdido tres partidos. Además, mantiene intacto su récord en primeros partidos de Grand Slam: nunca ha perdido en sus 17 participaciones.

El triunfo ante Zeppieri supone su decimosexta victoria en tierra batida esta temporada, en la que solo ha concedido una derrota: la final del Barcelona Open ante Holger Rune, en un duelo marcado por sus problemas físicos. Posteriormente, se proclamó campeón en Montecarlo y Roma, consolidando una racha de 27 triunfos en tierra desde mayo del año pasado.

Fabian Marozsan, próximo rival

Con el objetivo de revalidar el título, algo que no logra nadie desde Rafael Nadal en 2020, Alcaraz mantiene su etiqueta de principal favorito al trofeo. Su próxima cita será ante el húngaro Fabian Marozsan, número 56 del ranking, que le venció en Roma 2023 pero al que derrotó en Indian Wells.

En las gradas, Alcaraz recibió el apoyo de varios futbolistas del PSG: Achraf Hakimi, Desiré Doué, Joao Neves y Nuno Mendes. El murciano, que ha mostrado públicamente su simpatía por el club parisino, reiteró su apoyo de cara a la final de la Liga de Campeones que los franceses disputarán este sábado ante el Inter de Milán.

