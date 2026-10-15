Carlos Alcaraz cambia sus planes y jugará en Viena tras el aplazamiento del Six Kings Slam

Carlos Alcaraz ha decidido modificar su calendario en la recta final de la temporada. El tenista español disputará el ATP 500 de Viena, que se celebrará del 26 de octubre al 1 de noviembre, después de que el aplazamiento del Six Kings Slam de Arabia Saudí y su eliminación prematura en el Masters 1000 de Shanghái hayan alterado sus planes.

La organización del torneo austríaco ha confirmado este jueves la participación del murciano, que llegará a Viena el próximo 24 de octubre y debutará el martes 27 en la pista central del Wiener Stadthalle.

El ganador de siete títulos de Grand Slam buscará así recuperar el ritmo competitivo antes de afrontar el Masters 1000 de París, el último torneo de esta categoría de la temporada.

El Six Kings Slam pasa a diciembre

La decisión de Alcaraz está directamente relacionada con la situación en Arabia Saudí, que ha obligado a posponer el Six Kings Slam, inicialmente previsto para la próxima semana, hasta finales de diciembre.

Este cambio dejó un hueco inesperado en el calendario del español, que además venía de despedirse antes de lo previsto del Masters 1000 de Shanghái. Ante esta situación, el director del torneo de Viena, Herwig Straka, vio una oportunidad para incorporar al murciano a su cuadro y se puso en contacto con su entorno.

Las conversaciones avanzaron rápidamente y Alcaraz aceptó la propuesta. "Todo sucedió muy rápido, y Carlos aceptó jugar en Viena sin dudarlo. Me complace enormemente poder darle la bienvenida al Erste Bank Open este año. Es uno de los jugadores y personalidades más brillantes del circuito ATP y cautiva a una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Su compromiso es un gran honor para nuestro torneo", declaró Straka.

Alcaraz debutará el 27 de octubre

El español tiene previsto aterrizar en Viena el sábado 24 de octubre para comenzar a preparar su participación. Su estreno está programado para el martes 27 de octubre en la pista central del Wiener Stadthalle, donde buscará comenzar con buen pie su camino hacia un título que todavía no figura en su palmarés.

Será su segunda participación en el torneo austríaco, después de haber competido allí por primera vez hace cinco años. Ahora regresa convertido en uno de los grandes referentes del circuito mundial.

A sus 23 años, Alcaraz acumula 27 títulos ATP y siete Grand Slams, además de haber conquistado esta temporada el Abierto de Australia y los torneos de Doha y Tokio, entre otros.

Zverev, Medvedev y De Miñaur, entre sus posibles rivales

El murciano no tendrá un camino sencillo hacia el título. El ATP 500 de Viena contará con un cartel de primer nivel, encabezado por Alexander Zverev, número uno del mundo, además de otros destacados tenistas como Daniil Medvedev, Alex de Miñaur y Flavio Cobolli.

El vigente campeón es el italiano Jannik Sinner, que conquistó el torneo en 2025 y también se había impuesto en la edición de 2023.

Alcaraz buscará añadir su nombre a la lista de ganadores de una competición que puede servirle también como preparación para los últimos grandes compromisos del año.

Viena, antes del Masters 1000 de París

La incorporación del español al torneo austríaco responde también a la necesidad de mantener el ritmo de competición antes de afrontar el tramo definitivo del calendario.

Viena se disputará justo la semana anterior al Masters 1000 de París, la última cita de esta categoría en 2026. El aplazamiento del Six Kings Slam y su eliminación en Shanghái habían dejado a Alcaraz con menos partidos de los previstos en estas semanas.