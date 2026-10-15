El enfado de Vinícius con Mourinho tras su cambio en Roma: "Es normal la frustración"

El Real Madrid salió victorioso de Roma, pero no sin sufrimiento ni polémica (3-4). El conjunto de José Mourinho consiguió remontar un 3-1 en el Olímpico en apenas siete minutos, aunque el triunfo dejó otra imagen de tensión entre el entrenador portugués y Vinícius Júnior, que mostró su enfado al ser sustituido cuando el equipo más necesitaba reaccionar.

El brasileño fue uno de los primeros sacrificados por Mourinho, que decidió retirarlo del terreno de juego en el minuto 58 para dar entrada a Endrick. Una decisión que no sentó nada bien al '7', pero que terminó resultando decisiva para cambiar la dinámica del encuentro.

Tras el partido, el propio Vinícius reconoció su frustración y admitió que su entrenador había acertado con los cambios. "Siempre quiero jugar todos los partidos, todos los minutos, pero sé de mi momento, sé cómo estoy jugando", explicó el delantero.

"Me dice las cosas claras"

La escena se produjo cuando el Real Madrid perdía 3-1 después de haber encajado dos goles en apenas seis minutos. Mourinho reaccionó con un doble cambio: Endrick y Arda Güler entraron por Vinícius y Denzel Dumfries, en una apuesta ofensiva para intentar darle la vuelta al marcador.

El brasileño, que apenas había conseguido generar peligro durante el encuentro y había quedado señalado por una pérdida de balón en el segundo tanto de la Roma, abandonó el campo visiblemente contrariado. Vinícius realizó gestos de disconformidad y preguntó por qué había sido el elegido para abandonar el terreno de juego.

Sin embargo, después del encuentro quiso restar importancia al episodio y aseguró que mantiene una buena relación con Mourinho: "Siempre tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras".

El futbolista admitió que se había enfadado "un poco" por la sustitución, pero reconoció que el entrenador terminó acertando. "Al final él tenía la razón, el equipo ha cambiado, ha mejorado y esto es lo más importante", señaló.

Mourinho entiende el enfado

El técnico portugués también fue preguntado por la reacción de su futbolista durante la rueda de prensa posterior al partido. Mourinho reconoció que no le gustan determinados comportamientos cuando un jugador es sustituido, pero consideró comprensible la frustración del brasileño.

"Normal. Es normal que no esté contento. No me gusta, pero si él hace lo que tantos hacen, que después tira la botella, son cosas que no me gustan, obviamente, pero es normal la frustración de un jugador importante", expresó el entrenador.

El portugués destacó, no obstante, la actitud posterior del delantero y su alegría por el resultado conseguido: "Después del partido, estaba muy feliz con la victoria de su equipo. Para mí, es lo más importante".

Un momento complicado

El episodio llega en uno de los momentos más delicados de Vinícius desde el regreso de Mourinho al banquillo del Real Madrid. El brasileño no ha conseguido encontrar su mejor versión en este inicio de temporada y su protagonismo ha comenzado a verse condicionado tanto por sus actuaciones sobre el terreno de juego como por sus problemas disciplinarios.

En el primer partido después del parón internacional, frente al Villarreal, Mourinho decidió dejarlo en el banquillo. Vinícius terminó entrando al terreno de juego y dejó buenos minutos, pero acabó expulsado tras una acción con Saliba en la que también vio cómo le anulaban un gol.

La consecuencia ha sido una sanción de cuatro partidos que le impedirá disputar, entre otros encuentros, el próximo Clásico frente al Barcelona.

"No me acuerdo un jugador que ha tenido 4 partidos"

El delantero también aprovechó su comparecencia en la zona mixta del Olímpico de Roma para mostrar su sorpresa por el castigo impuesto por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol: "No me acuerdo un jugador que ha tenido cuatro partidos de sanción", aseguró.

Vinícius considera desproporcionada la sanción y niega haber utilizado expresiones ofensivas contra el colegiado. "No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me diera cuatro partidos", afirmó.

El Comité de Disciplina castigó al futbolista por su expulsión frente al Villarreal y las protestas posteriores al árbitro.

"Los goles van a volver"

El brasileño fue más allá y volvió a cuestionar el trato que recibe por parte de los árbitros durante los partidos. Vinícius aseguró que comprende las críticas y los silbidos de las aficiones rivales, pero no entiende determinadas decisiones arbitrales.

"La afición me da igual, la afición tiene que pitarme porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero los árbitros no entiendo", señaló. "Y al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini", agregó.

El delantero considera que existe una diferencia entre la manera en que se sancionan algunas acciones que protagoniza y las faltas que recibe durante los encuentros.

Pese a las dificultades de este inicio de temporada, Vinícius mantiene la confianza en recuperar su mejor nivel. "La buena racha va a volver, los goles van a volver, estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda", concluyó.