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El Six Kings Slam se pospone al 27 - 30 de diciembre por el conflicto en Oriente Medio

La millonaria exhibición que iba jugarse en Riadh del 21 al 24 de octubre se aplaza a finales de año tras los últimos bombardeos en la capital de Arabia Saudí.

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025 EFE

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La organización del Six Kings Slam, la millonaria exhibición que se celebra desde 2025 en Riad, la capital de Arabia Saudí, ha confirmado este miércoles el aplazamiento del torneo al 27, 28 y 30 de diciembre, cuando estaba programada inicialmente para los días 21, 22 y 24 de octubre.

"Riyadh Season anuncia el aplazamiento de la tercera edición del Six Kings Slam, inicialmente programado para el 21, 22 y 24 de octubre, al 27 - 30 de diciembre de 2026", anuncia la organización de la exhibición que se celebra en Riad, Arabia Saudí.

Tras esta decisión están los últimos bombardeos ocurridos en la capital de Arabia Saudí y el conflicto bélico que se vive en Oriente Medio.

Un ataque al aeropuerto internacional de Riad el pasado sábado mató al menos a 12 personas y dejó más de 300 heridos, con el movimiento hutí de Yemen, aliado de Irán, reclamando la responsabilidad por el ataque más mortífero en Arabia Saudita en más de una década.

"La decisión refleja el compromiso de Riyadh Season de ofrecer eventos deportivos con los más altos estándares, tras una evaluación de los desafíos organizativos y logísticos asociados con la realización del torneo y su posible impacto en la calidad de la experiencia del público", dijeron los organizadores en un comunicado.

Cambio de fechas y la posibilidad de que Sinner participe

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Learner Tien, Alex de Miñaur y Taylor Fritz son los tenistas que iban a jugar en la tercera edición del Six Kings Slam. Jannik Sinner, el campeón de las dos ediciones disputadas, se dio de baja tras anunciar que no iba a jugar más en 2026 por la lesión que arrastra en su rodilla, entrando en su lugar el estadounidense Learner Tien.

Habrá que ver si el de San Cándido, tras la decisión de aplazar la tercera edición del torneo, está ya recuperado a finales de año y opta por acudir a la cita que ha ganado en sus dos primeras ediciones, el año pasado imponiéndose a Carlos Alcaraz en la final y embolsándose un millonario premio en metálico y llevándose a su casa una raqueta de oro valorada en 250.000 dólares.

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