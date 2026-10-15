Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

España - EEUU

Nueva amenaza de Trump a España: sanciones a los buques españoles que atraquen en puertos estadounidenses

La administración Trump, de nuevo, amenaza a España con una guerra comercial. La razón es que en noviembre de 2024, el gobierno español impidió el acceso a nuestros puertos de tres barcos estadounidenses que transportaban armamento con destino a Israel.

Saludo entre Sánchez y Trump (foto de archivo)

Trump vuelve a amenazar a España con poner sanciones a los buques que atraquen en puertos estadounidenses | Europa Press

Publicidad

Carla Moya
Publicado:

La represalia que ha propuesto la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos es cobrar 200.000 dólares a los barcos españoles que tengan como destino puertos estadounidenses. Además tendrían intención de poner restricciones a ciertos productos españoles, desde el aceite a la cerámica, algo que podría afectar directamente a las empresas españolas.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos utiliza las amenazas contra España. Desde que Trump volvió al poder la falta de sintonía entre él y Pedro Sánchez ha sido evidente. Los dos han protagonizado varios encontronazos.

Los rifirrafes entre Trump y Sánchez

Uno de ellos, a cuenta del gasto en defensa. La administración Trump pedía a los socios de la OTAN aumentarlo hasta un 5%, algo a lo que España se negó desde un principio. Sánchez sí anunció que se subiría hasta un 2%, pero sin llegar a lo que había propuesto el magnate americano. Para Trump no fue suficiente y lo ha dejado claro cada vez que ha tenido oportunidad, acusando a España de ser el único país que no paga y llegando a decir "España es un socio terrible" o que "es una causa perdida", estas últimas palabras las dijo delante de Mark Rutte, el Secretario general de la OTAN.

Otro de los desencuentros ha sido por la utilización de las bases estadounidense de Rota y Morón. Sánchez anunció en el Congreso que había negado a Estados Unidos su uso con para la ofensiva que iniciaron contra Irán. Esto molestó tanto Trump que amenazó con llevarse las bases de Cádiz y también con romper relaciones comerciales con nuestro país. El presidente de Estados Unidos llegó a decir que usarían las bases si querían aunque España dijera lo contrario. Una tensión que se fue rebajando con el paso del tiempo.

Además, el Gobierno español siempre ha mantenido una postura contraria a la guerra de Gaza. Pedro Sánchez ha llegado a calificar como genocidio lo que está sucediendo en la franja, algo que choca frontalmente con el apoyo que Trump ha brindado a sus socio y amigo Benjamín Netanyahu.

Ahora el gobierno de Trump vuelve a amenazar con imponer sanciones a los buques españoles que atraquen en puertos estadounidense. Veremos en qué quedan estas nuevas amenazas que podrían también afectar al comercio de productos como el aceite.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Trump deja sin internet militar a Ucrania por incumplir la tregua energética: "La gente morirá"

Trump y Zelensky

Publicidad

Mundo

Imagen policial de Metallica Rose

Una mujer apuñala a su marido e hijo de tres años y llama al 911 preguntando cómo suicidarse tras haberlos matado

Saludo entre Sánchez y Trump (foto de archivo)

Nueva amenaza de Trump a España: sanciones a los buques españoles que atraquen en puertos estadounidenses

Protestas por la educación en Albania

Las protestas por la educación traspasan fronteras: 40 detenidos y decenas de heridos en Albania e incidentes en Francia

Trump y Zelensky
Guerra Ucrania

Trump deja sin internet militar a Ucrania por incumplir la tregua energética: "La gente morirá"

Imagen de archivo de un carabinieri
Italia

Detenido por torturar a su novia 12 horas con descargas eléctricas, disparos con pistola de aire comprimido o palizas

Amini, la última ejecutada por Irán
Irán

Irán condena a muerte a Najmeh Amin, una joven de 23 años, por sus publicaciones contra Mahoma

La joven estudiante de 23 años, recluida en la prisión central de Mashhad (Vakil Abad), fue condenada a muerte por el cargo de blasfemia (insultar al profeta) en sus redes sociales.

Espionaje
OpenAI

Detenido un ingeniero saudí por espiar con un micro envuelto en papel higiénico a OpenAI

El FBI ya le ha detenido. Se enfrenta a cinco años de cárcel y 250.000 dólares de multa.

Ejercicios militares de EEUU

EEUU y Marruecos preparan un gran despliegue militar a poca distancia de Canarias

Los periodistas levantan la mano para formular preguntas durante la primera rueda de prensa de la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, celebrada en la sede presidencial, en Washington D. C. (Estados Unidos), el 13 de octubre de 2026.

¿Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Donald Trump en la Casa Blanca?

Al menos ocho heridos en un ataque con arma blanca en un centro comercial de Seúl

Un hombre ataca con un cuchillo a varias personas en un centro comercial: "Apuñalaba a cualquiera que se le cruzara"

Publicidad