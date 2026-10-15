Nueva amenaza de Trump a España: sanciones a los buques españoles que atraquen en puertos estadounidenses

La represalia que ha propuesto la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos es cobrar 200.000 dólares a los barcos españoles que tengan como destino puertos estadounidenses. Además tendrían intención de poner restricciones a ciertos productos españoles, desde el aceite a la cerámica, algo que podría afectar directamente a las empresas españolas.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos utiliza las amenazas contra España. Desde que Trump volvió al poder la falta de sintonía entre él y Pedro Sánchez ha sido evidente. Los dos han protagonizado varios encontronazos.

Los rifirrafes entre Trump y Sánchez

Uno de ellos, a cuenta del gasto en defensa. La administración Trump pedía a los socios de la OTAN aumentarlo hasta un 5%, algo a lo que España se negó desde un principio. Sánchez sí anunció que se subiría hasta un 2%, pero sin llegar a lo que había propuesto el magnate americano. Para Trump no fue suficiente y lo ha dejado claro cada vez que ha tenido oportunidad, acusando a España de ser el único país que no paga y llegando a decir "España es un socio terrible" o que "es una causa perdida", estas últimas palabras las dijo delante de Mark Rutte, el Secretario general de la OTAN.

Otro de los desencuentros ha sido por la utilización de las bases estadounidense de Rota y Morón. Sánchez anunció en el Congreso que había negado a Estados Unidos su uso con para la ofensiva que iniciaron contra Irán. Esto molestó tanto Trump que amenazó con llevarse las bases de Cádiz y también con romper relaciones comerciales con nuestro país. El presidente de Estados Unidos llegó a decir que usarían las bases si querían aunque España dijera lo contrario. Una tensión que se fue rebajando con el paso del tiempo.

Además, el Gobierno español siempre ha mantenido una postura contraria a la guerra de Gaza. Pedro Sánchez ha llegado a calificar como genocidio lo que está sucediendo en la franja, algo que choca frontalmente con el apoyo que Trump ha brindado a sus socio y amigo Benjamín Netanyahu.

Ahora el gobierno de Trump vuelve a amenazar con imponer sanciones a los buques españoles que atraquen en puertos estadounidense. Veremos en qué quedan estas nuevas amenazas que podrían también afectar al comercio de productos como el aceite.

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