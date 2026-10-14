Robin Goomes hace historia con su tercer triunfo consecutivo en el Red Bull Rampage

Ganar el Red Bull Rampage es de por si un hito, la meta de los mejores riders de MTB del mundo, así que ganarlo tres veces de forma consecutiva es una auténtica gesta. Eso es lo que ha logrado la neozelandesa Robin Goomes, quien el pasado martes 8 de octubre logró su terca victoria en el descenso más radical y extremo del mundo.

"Este año ha sido una locura. La colina no sé si tiene un 25 o un 30% más de pendiente que en cualquier otra edición y eso es una barbaridad", explica Robin Goomes, tricampeona del Red Bull Rampage (2024, 2025 y 2026).

La rider de 30 años firmó un descenso perfecto y vertiginoso, con dos backflip incluidos.

"Ganar el Rampage tres veces es mucho, honestamente es mucho más de lo que podía esperar, es un sueño", reconoció la rider neozelandesa.

Goomes gana por delante de Bergemann y Van Horne

Robin Goomes logró una puntuación de 93,50 puntos, superando a la estadounidense Hannah Bergemann (92,75) y a la canadiense Kirsten Van Horne (86,50).

"Estoy realmente orgullosa, no ha sido fácil, hay una competencia bastante sana allá afuera, y realmente quería esta victoria. Estoy emocionada de poder llevarme este triunfo a casa", señalaba Robin Goomes.

"Sí, la presión parece seguir aumentando, cada año que vuelvo es como 'genial, ya hemos hecho esto antes, así que lo haremos de nuevo, así que tenemos que esforzarnos más.' Todo lo que sabía este año es que si quería hacerlo de nuevo, tendría que esforzarme más que nunca y ser mejor de lo que he sido antes, así que ese era el objetivo al llegar, solo trabajar duro para lograrlo", resumió la rider neozelandesa tras su tercera victoria consecutiva en el legendario Red Bull Rampage.

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