Premio Planeta
El Premio Planeta celebra su 75 aniversario con récord de participación en la que más de 1.400 novelas aspiran al galardón
Barcelona acoge los actos previos a una edición histórica del Premio Planeta, que mañana dará a conocer su obra ganadora en una gala presidida por los Reyes.
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El Premio Planeta cumple 75 años y lo celebra por todo lo alto. Barcelona se convierte estos días en el centro de la literatura con una edición muy especial que, además, llega con un nuevo récord de participación: más de 1.400 obras presentadas que aspiran a hacerse con uno de los reconocimientos literarios más importantes del mundo.
Solo una de esas novelas conseguirá alzarse con el Premio Planeta, considerado el galardón con mayor dotación económica del mundo para una novela inédita. Sin embargo, todavía habrá que esperar hasta mañana por la noche para conocer el título y el autor de la obra ganadora.
Barcelona se prepara para una gala presidida por los Reyes
Los actos conmemorativos del 75 aniversario han comenzado este miércoles con la tradicional comida con la prensa, una cita en la que se presentan los detalles de esta edición y que reúne a representantes de los medios de comunicación con los miembros del jurado. Al encuentro también ha asistido el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, en una jornada que sirve de antesala a la gran celebración literaria.
El momento más esperado llegará mañana, cuando se conozca el fallo del jurado durante la gala de entrega del premio, que este año estará presidida por los Reyes.
Una celebración que tendrá un significado especial al coincidir con los 75 años de historia de un galardón que ha reconocido a numerosos nombres de la literatura contemporánea.
LA BUENA NOTICIA :)
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José Creuheras reivindica el papel de los lectores
Durante el encuentro con los medios, el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia ha destacado la trayectoria del premio y el respaldo que ha recibido a lo largo de los años.
"Nosotros estamos muy orgullosos de tener grandes nombres de la literatura contemporánea entre los ganadores y finalistas del premio. En cualquier caso, nosotros sí que es lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avalan, es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector".
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