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Las protestas por la educación traspasan fronteras: 40 detenidos y decenas de heridos en Albania e incidentes en Francia

Los antidisturbios han tenido que intervenir en la capital de Albania. Los estudiantes denuncian la corrupción, el aumento del coste de la educación y las malas condiciones universitarias.

Protestas por la educación en Albania

Las protestas por la educación traspasan fronteras: 40 detenidos y decenas de heridos en Albania e incidentes en Francia | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Las protestas por la educación traspasan fronteras y si en Madrid la marea verde ha inundado las calles, en Albania los estudiantes han ido un paso más allá. La huelga en la Educación pública comparte con la vivienda el protagonismo del Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid

Las fuerzas de seguridad de Albania han detenido a más de 40 personas en el marco de los enfrentamientos registrados en Tirana durante las protestas estudiantiles por los recortes en materia de educación, en la que se han registrado decenas de heridos, entre ellos varios agentes.

Los manifestantes han formado barricadas y han prendido fuego a varios contenedores. Los agentes han usado gases lacrimógenos.

Las protestas se enmarcan en la llamada Revolución de los Flamencos, una serie de marchas contrarias a un proyecto inmobiliario puesto en marcha por las autoridades en la costa adriática del país que implica al yerno de Donald Trump.

También en Francia hay protestas por la educación. Miles de estudiantes, docentes y sindicatos comenzaron el lunes una nueva jornada de movilizaciones en París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lamentado la "explotación política" de las "preocupaciones legítimas" de los jóvenes que alzan la voz por los recortes y la falta de recursos destinados a la educación pública.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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