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Egoitz Bijueska, segundo oro mundial consecutivo de Skateboarding Park con solo 15 años

El skater bilbaíno ha desafiado a la gravedad en una final marcada por los nervios y la lluvia para revalidar su corona y apuntar directo a Los Ángeles 2028.

Egoitz Bijueska grindando una barandilla en el Mundial de Asunción

Egoitz Bijueska se vuelve a subir a lo más alto del podio en el Mundial de skate en Asunción, Paraguay | Sandra Cavia

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Sandra Cavia
Sandra Cavia
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Ver patinar a Egoitz Bijueska produce esa extraña sensación de que las leyes de la física son opcionales. Trucos como los que desplegó en la final del Campeonato del Mundo 2026 en Asunción, Paraguay, donde desafía la gravedad encadenando giros imposibles en el aire, con precisión quirúrgica y convirtiendo la tabla en una prolongación de sus pies, le han valido para proclamarse campeón del mundo por segunda vez consecutiva. Una gesta histórica y con solo 15 años.

La climatología y la presión de la competición pusieron contra las cuerdas a los mejores riders del planeta. "Estoy súper contento, todavía no me lo creo. Ha sido una final muy dura entre la lluvia y los nervios", reconocía un emocionado Bijueska nada más asegurarse el escalón más alto del podio.

Un antes y un después en el circuito oficial

Bijueska se ha convertido en el único skater en conquistar dos Mundiales seguidos y ostenta además la puntuación más alta jamás registrada en una competición oficial tras pulverizar los registros habituales (95.83 puntos sobre 100).

Antes de su irrupción, era habitual ver a los competidores pasar por ciertas rampas sin apenas arriesgar, aprovechando esas transiciones para ganar velocidad y aire de cara al siguiente truco. Bijueska rompió con esa inercia: exprime cada rampa para enseñar algo nuevo e hilar maniobras de máxima dificultad de principio a fin. Su atrevimiento ha forzado a todos sus rivales a subir el nivel.

"He visto trucos muy heavys"

Egoitz Bijueska, bicampeón del mundo

El propio Egoitz era consciente de la exigencia que se respiraba en el ambiente: "He visto trucos muy heavys, no me esperaba tanto nivel en este campeonato", señalaba al repasar la progresión de los participantes.

Con la vista puesta en Los Ángeles 2028

Este nuevo título mundial supone un paso de gigante en un camino que tiene una meta muy clara: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El skater ya vive y entrena en California, donde cuenta con las mejores instalaciones y una potente comunidad para seguir puliendo su repertorio.

Pese a tener a los expertos del skate rendidos a sus pies, él prefiere mantener la cabeza fría: "No tengo claro que con este campeonato esté en los Juegos Olímpicos, pero me ayuda a confiar y a seguir compitiendo y mejorando". Si con 15 años ya es capaz de dominar el mundo y reinventar el deporte, imaginen de lo que será capaz cuando llegue la cita olímpica.

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