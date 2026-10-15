Davidovich, en semifinales del Masters 1000 de Shanghái tras la retirada por lesión de Arthur Géa

Alejandro Davidovich Fokina ya está en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái. El tenista español se ha convertido este jueves en el primer semifinalista del torneo después de que el francés Arthur Géa se viera obligado a retirarse por lesión cuando apenas se habían disputado 22 minutos de partido y el marcador reflejaba un 4-1 a favor del malagueño.

El francés, que había protagonizado una de las grandes sorpresas del campeonato al eliminar al número cuatro del mundo, Ben Shelton, no pudo competir en plenas condiciones y terminó abandonando por unas molestias en la zona del cuádriceps y la cadera derecha.

Davidovich alcanza así por tercera vez en su carrera las semifinales de un Masters 1000 y continúa avanzando en un torneo en el que nunca había superado la tercera ronda.

Géa abandona después de 22 minutos

El encuentro comenzó de la peor manera posible para Arthur Géa. El francés abrió el partido con su servicio, pero no consiguió ganar un solo punto en ese primer juego, lo que permitió a Davidovich adelantarse rápidamente con una rotura.

El malagueño estuvo cerca de situarse 3-0, aunque su rival consiguió salvar dos nuevas bolas de 'break' gracias a dos saques directos consecutivos. Sin embargo, los problemas físicos del francés se hicieron cada vez más evidentes.

Davidovich volvió a romperle el servicio en el quinto juego y Géa solicitó asistencia médica por unas molestias en el cuádriceps y la cadera derecha. Tras ser atendido, el francés decidió que no podía continuar y se retiró con 4-1 en el marcador.

Su tercera semifinal de Masters 1000

La clasificación supone un nuevo éxito para el tenista andaluz, que continúa mejorando sus registros en el circuito. Hasta esta edición, su mejor resultado en Shanghái había sido la tercera ronda alcanzada el año pasado, cuando cayó eliminado frente a Daniil Medvedev.

Ahora disputará su tercera semifinal en un torneo Masters 1000, una categoría en la que ya sabe lo que significa luchar por un título. Su mejor resultado llegó en Montecarlo 2022, donde alcanzó la final antes de caer frente al griego Stefanos Tsitsipas.

Davidovich buscará ahora regresar a una final de esta categoría y acercarse a su primer título de Masters 1000.

Zverev o De Miñaur, su próximo rival

El español conocerá este jueves a su rival en semifinales. Saldrá del enfrentamiento entre el alemán Alexander Zverev, que ya tiene asegurado terminar 2026 como número uno del ranking mundial, y el australiano Alex de Miñaur, noveno cabeza de serie del torneo.

Cualquiera de los dos supondrá un exigente desafío para el malagueño, que llegará a semifinales con menos desgaste físico después de disputar únicamente 22 minutos en cuartos.

Jódar también busca las semifinales

Davidovich podría no ser el único representante español en las semifinales de Shanghái. El madrileño Rafa Jódar, de 20 años, también se encuentra entre los ocho mejores del torneo y disputará este viernes su partido de cuartos de final frente al noruego Casper Ruud.

Ambos tenistas han hecho historia para el tenis español al convertirse, respectivamente, en el noveno y el décimo jugador nacional en alcanzar los cuartos de final de Shanghái.

El torneo chino continúa siendo una asignatura pendiente para el tenis español, ya que ningún jugador nacional ha conseguido levantar el título desde su incorporación al calendario de Masters 1000.