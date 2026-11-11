El TSJM tumba los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid en algunos sectores y los sustituye por los pactados en 2012

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba los servicios mínimos que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso había impuesto para la huelga general del 11-N en algunos sectores y ordena sustituirlos por los que se pactaron en 2012.

A través de un comunicado, CC.OO. ha informado de que "la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado suspender, mediante medidas cautelarísimas, los servicios mínimos impuestos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Administración de Justicia, la Educación y los Transportes, con excepción de Metro de Madrid, para la huelga general de este 11 de noviembre".

Desde CC.OO. celebran una "victoria judicial" de "especial relevancia" en defensa del derecho de huelga.

Para Comisiones Obreras el auto "llega a tiempo" ya que "la importancia de esta resolución reside tanto en su alcance como en el momento en que se adopta". "El tribunal interviene antes de que comience la huelga, mediante un procedimiento de especial urgencia y sin audiencia previa de la Administración, para evitar que una eventual sentencia favorable llegue cuando el derecho ya no pueda ejercerse".

El tribunal observa "incrementos sensibles" de los servicios mínimos que se habían establecido en la pasada huelga general hace 14 años. En Justicia esos porcentajes supondrían "vaciar de contenido" el derecho de huelga. En Educación apuesta por favorecerse este derecho, reduciendo las dotaciones al nivel de 2012. También observa en Transportes un "incremento manifiesto" que podría producir ese vaciamiento. "La resolución obliga a modificar los servicios mínimos afectados. Según la información recibida por CCOO Madrid, la Consejería de Educación ya ha comunicado a los centros su adaptación al régimen de 2012 en cumplimiento del auto".

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