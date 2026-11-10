El Gobierno pide suspender TikTok en España por contenidos de abuso sexual infantil

TikTok podría quedar suspendido temporalmente en España. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue la difusión de contenido de abuso sexual infantil en la plataforma y que paralice su actividad en todo el país de manera excepcional.

La petición llega después de que una investigación de la fundación Maldita.es haya detectado más de 1.000 vídeos de abusos sexuales a menores y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que utilizan la red social. "No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Si dependiera de nosotros, estaría suspendido desde ayer", ha asegurado Rego este martes, después de mantener una reunión con representantes de la compañía.

Durante el encuentro, la ministra trasladó a TikTok la posibilidad de suspender su actividad en España. Sin embargo, según ha explicado, la plataforma se ha comprometido a "estudiar y evaluar" la situación sin presentar medidas concretas.

Rego ha criticado que no hayan puesto "soluciones encima de la mesa, ni de carácter técnico, ni de voluntad de compromiso, ni de hacer una auditoría, ni de plantear los mecanismos de verificación".

Más de 20.000 perfiles bajo sospecha

La investigación de Maldita.es señala que los vídeos detectados acumulan más de 48 millones de visualizaciones. Además, de los más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos identificados, al menos 7.000 operan en español.

La fundación también ha localizado 780 cuentas utilizadas para captar compradores de material de abuso sexual infantil y 91 emisiones en directo protagonizadas por menores de 17 países, en las que algunos usuarios solicitaban acciones, incluso de carácter sexual, a cambio de dinero. A esto se suma una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

Por su parte, TikTok ha solicitado a Maldita.es que comparta "de forma completa" los resultados de su investigación para poder localizar y retirar el contenido denunciado. La compañía sostiene que la "negativa" de la fundación está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".

Mientras tanto, el Ministerio de Juventud e Infancia también ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación sobre los contenidos denunciados.

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