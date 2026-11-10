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Los maquinistas aplazan al día 23 de noviembre la huelga prevista para el jueves

Tal y como indican desde el Semaf, la suspensión de las movilizaciones se produce después de la aprobación de un real decreto que mejora la seguridad en el transporte ferroviario.

Imagen de un andén de la estación de Atocha

Imagen de un andén de la estación de Atocha EFE

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Alba Gutiérrez
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El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la jornada de huelga inicialmente prevista para este próximo jueves 12 ante la aprobación del real decreto ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector. Así lo han indicado el sindicato en un comunicado.

La suspensión de las movilizaciones se produce después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un real decreto para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario que contempla alguna de las reivindicaciones que han llevado a este colectivo a convocar las movilizaciones.

Esa normativa recoge la posibilidad de que los maquinistas adopten las "medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el objetivo de evitarlas o limitarlas".

Precisamente, esas medidas "podrían incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes".

También se establece la protección frente a posibles sanciones laborales para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad.

Asimismo, la normativa introduce cambios para computar los tiempos de conducción de los maquinistas, precisando qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción.

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