El calvario de Alcaraz en semifinales de Australia: "He vomitado, no sé si tengo que tomar algo..."

Carlos Alcaraz está viviendo una semifinal durísima en el Open de Australia ante Alexander Zverev, marcada por la intensidad del duelo y las altas temperaturas de Melbourne, que este viernes alcanzaron los 30 grados. Pese a mandar por dos sets a cero, el número 1 del mundo alertó a su equipo de que no se encontraba bien físicamente durante el tercer set.

El aviso llegó en el séptimo juego de la tercera manga, cuando el murciano se dirigió a su banquillo para comunicar su malestar. "He vomitado, no sé si tengo que tomar algo, sólo os lo comento", explicó a los miembros de su equipo, que le pidieron mantener la concentración para cerrar el partido cuanto antes.

Alcaraz empezó a acusar el calor de forma visible, refugiándose en las sombras del fondo de la pista siempre que tenía oportunidad. Con el marcador en 4-4, comenzaron los calambres y el español se vio obligado a estirar las piernas sobre la pista, tras dos horas y 37 minutos de partido.

Zverev estalla: "Eso es una mierda"

Con 5-4 a su favor, el número 1 mundial solicitó la presencia del fisioterapeuta para recibir un masaje durante tres minutos. La atención médica provocó la protesta de Zverev ante el supervisor del torneo. "Eso es una mierda. ¿Cómo se le puede atender por unos calambres?", se quejó el alemán. Para combatirlos, Alcaraz recurrió a un botellín de jugo de pepinillo.

El consejo de Samu: "Respira bien"

Desde el banquillo, Samuel López trató de guiarle en los momentos más delicados. "Respira bien", le indicó primero, antes de recordarle: "Llevamos dos sets nosotros". El entrenador tomó la palabra tras cada punto para reforzar la confianza de su jugador: "Muy inteligente ese efecto".

Con la movilidad reducida y sacando sin saltar, Alcaraz trató de gestionar el esfuerzo y el calor extremo en busca de cerrar el pase a la final pese a las dificultades físicas.

