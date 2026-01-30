Kristin sigue dejando en alerta a media España, preocupa la crecida de los ríos y ya son al menos 3 personas las fallecidas

82 carreteras continúan cerradas a la circulación por el temporal de nieve y lluvia. Todas ellas en la red secundaria. En el último envío de datos de la DGT las zonas más afectadas por el temporal de nieve siguen siendo Aragón Castilla y León y las provincias andaluzas de Almería y Granada.

De las 82 vías secundarias que están cerradas, 15 lo están por nieve y 36 por inundaciones y es que la lluvia es una de las consecuencias que más dificultades está provocando este temporal. Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca y recuerda que con estas condiciones la indicación es dejar libre el carril izquierdo para que en caso de necesidad puedan pasar los vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Importante también, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

Dos esquiadores ha fallecido en Cerler, Huesca, al quedar atrapados por un alud fuera de pistas. La Guardia Civil rescató a uno con vida, pero murió en el hospital.

En Andalucía el grueso del trabajo se sitúa ahora en contener la crecida de los ríos, después de que varios se hayan desbordado y decenas de personas han tenido que ser rescatadas en lancha. Para esta jornada, se esperan precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares, afectando especialmente a Galicia. Habrá también rachas muy fuertes de viento en varias zonas peninsulares. La entrada de una masa polar marítima por el norte provoca que esta inestabilidad se mantenga

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.