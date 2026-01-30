Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Temporal

Kristin sigue dejando en alerta a media España, preocupa la crecida de los ríos y ya son al menos 3 personas las fallecidas

Andalucía está siendo una de las comunidades más castigadas por el temporal. Allí se han gestionado más de tres mil incidencias. Lo que más preocupa es la crecida de los ríos. En Jerez de la Frontera, en Cádiz, hay más de 650 desalojados por el riesgo de desbordamiento del río Guadalete.

Una zona rural de Jerez inundada por la crecida del río Guadalete

82 carreteras de la vía secundaria cerradas por el temporal de nieve y lluvia | Europa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

82 carreteras continúan cerradas a la circulación por el temporal de nieve y lluvia. Todas ellas en la red secundaria. En el último envío de datos de la DGT las zonas más afectadas por el temporal de nieve siguen siendo Aragón Castilla y León y las provincias andaluzas de Almería y Granada.

De las 82 vías secundarias que están cerradas, 15 lo están por nieve y 36 por inundaciones y es que la lluvia es una de las consecuencias que más dificultades está provocando este temporal. Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca y recuerda que con estas condiciones la indicación es dejar libre el carril izquierdo para que en caso de necesidad puedan pasar los vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Importante también, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

Dos esquiadores ha fallecido en Cerler, Huesca, al quedar atrapados por un alud fuera de pistas. La Guardia Civil rescató a uno con vida, pero murió en el hospital.

En Andalucía el grueso del trabajo se sitúa ahora en contener la crecida de los ríos, después de que varios se hayan desbordado y decenas de personas han tenido que ser rescatadas en lancha. Para esta jornada, se esperan precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares, afectando especialmente a Galicia. Habrá también rachas muy fuertes de viento en varias zonas peninsulares. La entrada de una masa polar marítima por el norte provoca que esta inestabilidad se mantenga

Una mujer muere aplastada por una palmera en Málaga en pleno azote de la borrasca Joseph

El Guadalquivir, a su paso por la localidad sevillana de Lora del Río por los efectos de la borrasca Joseph

Dos hombres caminando bajo la nieve en Madrid

La Aemet mantiene la alerta especial por precipitaciones y fuertes vientos

Imagen de César Gonzalo y Manu Sánchez.

César Gonzalo da la previsión meteorológica al ritmo de La Perla: "Perdón Rosalía"

Una zona rural de Jerez inundada por la crecida del río Guadalete

Kristin sigue dejando en alerta a media España, preocupa la crecida de los ríos y ya son al menos 3 personas las fallecidas

La previsión de Roberto Brasero
Roberto Brasero: "Pequeña tregua el sábado"

Venta de paraguas en Galicia
Las borrascas activan el plan renove de paraguas: “Si el viento tira un árbol, también podrá con él”

Mercedes Martín y David Barro en la exposición de Sandra Cinto, Preludio para el sol y las estrellas
Biennal B llega a Mallorca para repensar cómo habitamos el mundo ante la crisis climática

El congreso se celebra los días 30 y 31 de enero en Es Baluard (Palma) y reunirá a artistas, científicos y pensadores para reflexionar sobre crisis climática, territorio y ciudad desde una mirada interdisciplinar.

César Gonzalo
César Gonzalo avisa que el carrusel de lluvias continúa: fuerte viento, oleaje y nieve, sólo en las montañas

Jueves sin avisos por nevadas activos gracias al ascenso de las temperaturas. Sí continúan las lluvias, salvo en Cataluña y Canarias. De nuevo este jueves pueden ser fuertes en Andalucía. También continúa el temporal marítimo en las costas.

Nieve en Madrid

Los destrozos de la borrasca Kristin a su paso por España: Viento huracanado, ríos desbordados y nieve en la capital

Roberto Brasero: "La borrasca Kristin se va, la lluvia y el viento siguen"

Un árbol caído en Cáceres, Extremadura

Rachas de viento de hasta 170 km/h causan destrozos y heridos en el sur de España

