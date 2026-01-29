El Rey Felipe VI, muy emocionado con una familiar de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

La misa funeral en homenaje a los 45 fallecidos por el trágico accidente de tren en Adamuz el pasado 18 de enero ha dejado imágenes y momentos estremecedores, como el discurso de Liliana, que perdió a su madre en el siniestro.

Tras la misa, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia han saludado, uno por uno, a los familiares de las víctimas presentes en el Palacio de Deportes Carolina Marín. En uno de esos instantes, se ha podido ver a un emocionado Felipe VI abrazando a una de las familiares, también desolada, y entre aplausos de los presentes.

