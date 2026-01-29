Publicidad
Homenaje Huelva
El Rey Felipe VI, muy emocionado con una familiar de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz
El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva ha acogido la misa funeral homenaje a las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Ha estado presidida por los Reyes de España.
La misa funeral en homenaje a los 45 fallecidos por el trágico accidente de tren en Adamuz el pasado 18 de enero ha dejado imágenes y momentos estremecedores, como el discurso de Liliana, que perdió a su madre en el siniestro.
Tras la misa, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia han saludado, uno por uno, a los familiares de las víctimas presentes en el Palacio de Deportes Carolina Marín. En uno de esos instantes, se ha podido ver a un emocionado Felipe VI abrazando a una de las familiares, también desolada, y entre aplausos de los presentes.
