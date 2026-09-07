Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Real Madrid

Mourinho vuelve a su famoso 'por qué': "¿El VAR no repitió el penalti ante el Betis porque no quiso? Es un poco extraño..."

El técnico luso dejó caer una reflexión que dará que hablar sobre por qué no se repitió el penalti de Mbappé en La Cartuja.

Mourinho en rueda de prensa

Mourinho en rueda de prensa EFE

Publicidad

José Mourinho en estado puro. Más tranquilo y pacificador que en su primera etapa en Madrid, pero el técnico luso ha querido dejar su impronta en rueda de prensa tras la primera derrota de la temporada, ante el Betis en La Cartuja, y a un día de debutar en Champions League ante el Inter de Milán.

"¿El VAR no repitió el penalti porque no conoce el reglamento... o porque no quiso? Es algo extraño...?"

José Mourinho

Mou, a pesar de que no le preguntaron directamente por eso, se refirió a la decisión arbitral del VAR de no repetir el penalti que falló Mbappé y en el que Marc Bartra entró al área antes del impacto del francés con el balón. "No ganamos porque no materializamos las ocasiones, pero el penalti... ¿Por qué no fue repetido? Pues porque el VAR no conoce el reglamento... o porque no ha querido. Esta es una cuestión que me gustaría que la gente responsable pudiera responder ¿Por qué? Si el VAR no lo hizo repetir por desconocimiento del reglamento, se debe ir a casa y dejarlo. Si no mandó repetirlo porque no quiso, es todavía peor. Y luego viene otra peor: si no sabía el reglamento, por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor. Un poco extraño...". dejó caer el preparado portugués, que se encargó de dejar claro que la derrota llegó, en parte, por la falta de efectividad.

"Lo que fallamos ante el Betis es una anormalidad"

"Lo que fallamos es una anormalidad", explicó el ex del Benfica antes de enfrentarse al Inter, equipo con el que conquistó la Champions 2009-2010 precisamente en el Santiago Bernabéu. Acerca de si tiene una 'deuda' con el Madrid por la Champions, 'The Special One' admitió que su primera etapa no tiene nada que ver con esta: "Son dos momentos diferentes en la historia del Real Madrid. Es así. En 2010 no se llegaba a cuartos y se jugaba una semifinal desde hace muchísimos años. Ahora se han ganado seis Champions... son momentos diferentes. Si me preguntas si tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid, obviamente sí".

Mbappé: "¿Solo debemos mejorar defensivamente Vinicius y yo?"

Poco después fue el turno de Mbappé, muy criticado tras el batacazo en Sevilla, donde falló varios mano a mano y un penalti decisivo en la recta final. El delantero francés reconoció que piensa que es el mejor jugador del mundo, y que este año puede ser una buena oportunidad para ganar su primer Balón de Oro: "He hecho historia este verano en la competición más importante (Mundial)... pero lo votan los periodistas y elegirán ellos", repitió Kylian hasta en dos ocasiones.

La estrella madridista se mostró a la defensiva en más de una ocasión, llegando a repreguntar a los periodistas: "¿Si tengo que defender mejor?.. ¿Sólo yo y Vinicius?.. Claro que tenemos que mejorar. Pero yo puedo decir que meto más goles que Dembelé y Raphinha y que ellos deben meter más goles. Debo mejorar, aunque hago cosas que los otros no... Todos debemos mejorar en este aspecto. También con el balón". El máximo goleador de la Liga en las dos últimas temporadas también dejó caer que prefiere marcar menos goles y ganar títulos, que lo contrario: "Y compro menos, también... Incluso 30. No voy a decir que es un debate de gente que no juega al fútbol, pero sí uno absurdo. Si meto 40 y estamos peleando por Liga, Champions, Copa... debo parar de meter goles porque si meto muchos... ¿No vamos a ganar? Claro que quiero ganar títulos, pero no es una cuestión de elegir. Debes hacer las dos. Marcar goles y ganar trofeos", sentenció el de Bondy, que lleva cuatro tantos en los cuatro primeros partidos de Liga (no marcó ante Espanyol ni Betis).

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario y dónde ver el partido de octavos de final del US Open en directo

Carlos Alcaraz y Tommy Paul, rivales en octavos de final del US Open

Publicidad

Deportes

Mourinho en rueda de prensa

Mourinho vuelve a su famoso 'por qué': "¿El VAR no repitió el penalti ante el Betis porque no quiso? Es un poco extraño..."

Tommy Paul felicita a Carlos Alcaraz tras su partido en el US Open

Tommy Paul se sincera tras medirse a Alcaraz: "Estaba jugando a un nivel completamente diferente al mío"

El piloto Pablo Amorós Leblic

Muere el piloto Pablo Amorós Leblic en un accidente en el Circuito de Monteblanco

Carlos Alcaraz, en plena entrevista para la ESPN con Roddick
US Open

Alcaraz se entera en plena entrevista de su error al ver el cuadro: "Dios mío, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe"

Ben Shelton y Carlos Alcaraz, en acción en el US Open
US Open

Ben Shelton - Carlos Alcaraz: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final del US Open en directo

Alcaraz celebra la victoria durante los octavos del US Open
US Open

Alcaraz siempre estuvo ahí: victoria sobresaliente ante Tommy Paul y clasificado a cuartos de final del US Open (6-4, 6-3 y 6-4)

El campeón defensor firma su mejor partido del torneo en la primera prueba exigente y se mete por quinta vez en los cuartos del US Open. Su próximo rival será Ben Shelton.

Muere un luchador profesional al desplomarse en pleno ring durante un combate
Lucha libre

Muere un luchador profesional al desplomarse en pleno ring durante un combate

Los médicos le realizaron una reanimación cardiopulmonar, sin embargo al llegar al hospital fue declarado muerto, no ha trascendido hasta el momento la causa exacta de la muerte.

Deportes Antena 3 Noche (06-09-26) El Barça humilla al Valencia en Mestalla y ya es líder en solitario de la Liga

El Barça humilla al Valencia en Mestalla y ya es líder en solitario de la Liga (0-5)

Imagen de Spencer Korwin junto a su familia

Muere ahogado un conocido triatleta mientras disfrutaba de sus vacaciones familiares

Carlos Flores, jugador español de fútbol mesa

Carlos Flores, el mejor jugador del mundo de fútbol mesa: "He ganado nueve Copas de Europa, 30 Grand Slams..."

Publicidad