Mourinho vuelve a su famoso 'por qué': "¿El VAR no repitió el penalti ante el Betis porque no quiso? Es un poco extraño..."

José Mourinho en estado puro. Más tranquilo y pacificador que en su primera etapa en Madrid, pero el técnico luso ha querido dejar su impronta en rueda de prensa tras la primera derrota de la temporada, ante el Betis en La Cartuja, y a un día de debutar en Champions League ante el Inter de Milán.

"¿El VAR no repitió el penalti porque no conoce el reglamento... o porque no quiso? Es algo extraño...?"

Mou, a pesar de que no le preguntaron directamente por eso, se refirió a la decisión arbitral del VAR de no repetir el penalti que falló Mbappé y en el que Marc Bartra entró al área antes del impacto del francés con el balón. "No ganamos porque no materializamos las ocasiones, pero el penalti... ¿Por qué no fue repetido? Pues porque el VAR no conoce el reglamento... o porque no ha querido. Esta es una cuestión que me gustaría que la gente responsable pudiera responder ¿Por qué? Si el VAR no lo hizo repetir por desconocimiento del reglamento, se debe ir a casa y dejarlo. Si no mandó repetirlo porque no quiso, es todavía peor. Y luego viene otra peor: si no sabía el reglamento, por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor. Un poco extraño...". dejó caer el preparado portugués, que se encargó de dejar claro que la derrota llegó, en parte, por la falta de efectividad.

"Lo que fallamos ante el Betis es una anormalidad"

"Lo que fallamos es una anormalidad", explicó el ex del Benfica antes de enfrentarse al Inter, equipo con el que conquistó la Champions 2009-2010 precisamente en el Santiago Bernabéu. Acerca de si tiene una 'deuda' con el Madrid por la Champions, 'The Special One' admitió que su primera etapa no tiene nada que ver con esta: "Son dos momentos diferentes en la historia del Real Madrid. Es así. En 2010 no se llegaba a cuartos y se jugaba una semifinal desde hace muchísimos años. Ahora se han ganado seis Champions... son momentos diferentes. Si me preguntas si tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid, obviamente sí".

Mbappé: "¿Solo debemos mejorar defensivamente Vinicius y yo?"

Poco después fue el turno de Mbappé, muy criticado tras el batacazo en Sevilla, donde falló varios mano a mano y un penalti decisivo en la recta final. El delantero francés reconoció que piensa que es el mejor jugador del mundo, y que este año puede ser una buena oportunidad para ganar su primer Balón de Oro: "He hecho historia este verano en la competición más importante (Mundial)... pero lo votan los periodistas y elegirán ellos", repitió Kylian hasta en dos ocasiones.

La estrella madridista se mostró a la defensiva en más de una ocasión, llegando a repreguntar a los periodistas: "¿Si tengo que defender mejor?.. ¿Sólo yo y Vinicius?.. Claro que tenemos que mejorar. Pero yo puedo decir que meto más goles que Dembelé y Raphinha y que ellos deben meter más goles. Debo mejorar, aunque hago cosas que los otros no... Todos debemos mejorar en este aspecto. También con el balón". El máximo goleador de la Liga en las dos últimas temporadas también dejó caer que prefiere marcar menos goles y ganar títulos, que lo contrario: "Y compro menos, también... Incluso 30. No voy a decir que es un debate de gente que no juega al fútbol, pero sí uno absurdo. Si meto 40 y estamos peleando por Liga, Champions, Copa... debo parar de meter goles porque si meto muchos... ¿No vamos a ganar? Claro que quiero ganar títulos, pero no es una cuestión de elegir. Debes hacer las dos. Marcar goles y ganar trofeos", sentenció el de Bondy, que lleva cuatro tantos en los cuatro primeros partidos de Liga (no marcó ante Espanyol ni Betis).