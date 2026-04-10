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Alcaraz - Vacherot en directo: Horario y dónde ver las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026

El monegasco Vacherot hace historia en Montecarlo y se cita con el español en semifinales del torneo. Consulta aquí todo sobre el partido.

Carlos Alcaraz en el duelo ante Bublik en Montecarlo

Alcaraz destroza a Bublik rumbo a las semifinales de Montecarlo | Reuters

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El monegasco Valentin Vacherot protagonizó una jornada histórica en el Masters 1.000 de Montecarlo al convertirse en el primer jugador del Principado en alcanzar las semifinales del torneo tras derrotar al australiano Alex de Miñaur (6-4, 3-6 y 6-3).

El actual número 23 del ranking ATP, de 27 años, superó al quinto favorito en un duelo de dos horas y 25 minutos y se medirá ahora al vigente campeón y número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en un enfrentamiento inédito.

Vacherot continúa así su espectacular progresión, consolidada desde el pasado año, cuando sorprendió al circuito al conquistar el Masters 1.000 de Shanghái tras acceder desde la fase previa.

El monegasco ya había hecho historia en cuartos de final, cuando remontó un set para eliminar al polaco Hubert Hurkacz y convertirse en el primer jugador local en alcanzar esa ronda. Además, esta semana ha firmado dos victorias ante jugadores del 'top 10', tras imponerse también al italiano Lorenzo Musetti en segunda ronda.

Con este rendimiento, el jugador del Principado se asegura entrar en el 'top 20' del ranking mundial.

Alcaraz, un ciclón en tierra batida

En semifinales le espera un Alcaraz que llega lanzado tras arrollar al kazajo Alexander Bublik por 6-3 y 6-0, en busca de revalidar el título en el torneo monegasco.

Tras el encuentro ante Bublik, ambos protagonizaron un intercambio distendido en la red. "Hemos jugado en las peores condiciones para mí", bromeó Bublik con Alcaraz. "¡Con ganas de que juguemos en hierba!", respondió el murciano, consciente de que el kazajo rinde mejor sobre césped.

Con 300 victorias y 67 derrotas en su carrera, Alcaraz ha dado a John McEnroe como el tercer jugador más rápido en alcanzar esta cifra, solo por detrás de Jimmy Connors y Rod Laver. Un nuevo hito que refuerza la presencia del joven de 22 años entre los grandes nombres de la historia.

Además, el español acumula ya 16 victorias consecutivas sobre tierra batida y solo ha perdido uno de sus últimos 26 partidos en esta superficie desde el inicio de 2025, confirmando su excelente estado de forma en el segundo tramo clave de la temporada.

Horario y dónde ver el Alcaraz vs. Vacherot

El partido entre el español y el monegasco por un puesto en la gran final del domingo se jugará en el tercer turno de la pista central Rainiero III a partir de las 15:30 hora peninsular española. Antes disputarán la primera semifinal Jannik Sinner y Alexander Zverev, a las 13:30 horas. Toda la información del partido y del torneo podrá seguirse en la web de Antena 3 Deportes.

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