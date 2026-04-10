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La respuesta de Alcaraz al cachondeo de Bublik: "¡Con ganas de que juguemos en hierba!"

El murciano celebra su victoria 300 en el circuito: "Estoy muy feliz y espero que vengan muchas más".

Alcaraz y Bublik se abrazan tras el partido

Alcaraz y Bublik se abrazan tras el partidoReuters

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Carlos Alcaraz se ha mostrado satisfecho tras su triunfo ante Alexander Bublik en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, un partido que además supuso la victoria número 300 de su carrera profesional.

"Estoy muy feliz por mi victoria 300 y espero que vengan muchas más", afirmó el vigente campeón del torneo tras un encuentro en el que se enfrentaba por primera vez al kazajo.

"Jugué un partido muy bueno y sólido contra un jugador que probablemente es diferente, poco habitual"

Carlos Alcaraz

El murciano destacó el nivel mostrado pese a un inicio irregular, en el que pasó de ponerse 2-0 a verse por detrás (3-2). "Jugué un partido muy bueno y sólido contra un jugador que probablemente es diferente, poco habitual y que no se sabe qué es lo que va a hacer", explicó.

"Estoy contento de haber llegado a semifinales y jugar en ese lugar otra vez aquí. He jugado muy sólido", añadió.

Sobre el desarrollo del partido, Alcaraz reconoció que dejó escapar oportunidades en el arranque: "Tuve puntos de rotura en el primer set que no aproveché y perdí un poco la sensación con la pelota y el consiguió más ritmo y estuvo a un buen nivel y jugó buenos juegos".

Capacidad de reacción

Sin embargo, supo reaccionar en los momentos clave: "Pude salvar algunas situaciones comprometidas y eso me dio confianza y en el segundo set defendí mejor mi juego. Empecé a jugar más agresivo, fui a más y terminé por hacer un partido muy sólido", concluyó.

"Las peores condiciones para mí..."

Tras el encuentro, ambos protagonizaron un intercambio distendido en la red. "Hemos jugado en las peores condiciones para mí", bromeó Bublik con Alcaraz. "¡Con ganas de que juguemos en hierba!", respondió el murciano, consciente de que el kazajo rinde mejor sobre césped.

Con esta victoria, Alcaraz alcanza por segundo año consecutivo las semifinales en Montecarlo y mantiene su buen momento en la gira de tierra batida... con la mente puesta en Roland Garros.

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