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Alcaraz destroza a Bublik rumbo a las semifinales de Montecarlo

Arrolla al kazajo por 6-3 y 6-0 en poco más de una hora y se enfrentará en semis a Vacherot o De Miñaur.

Alcaraz en el duelo contra Bublik en Montecarlo

Alcaraz en el duelo contra Bublik en MontecarloReuters

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Carlos Alcaraz ha sumado su victoria número 300 en el circuito ATP al ganar al kazajo Alexander Bublik por 6-3 y 6-0, un triunfo que le sitúa en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo.

El murciano de 22 años, que sumó su octava victoria consecutiva en el evento monegasco en apenas 63 minutos, jugará el siguiente encuentro previo a la final con el vencedor del choque entre el local Valentin Vacherot y el australiano Alex de Miñaur.

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