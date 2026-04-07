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Cuatro aeropuertos italianos advierten de restricciones en el combustible

Air BP Italia anuncia limitaciones para el repostaje en los aeropuertos de Bolonia, Milán Linate, Treviso y Venecia

Cuatro aeropuertos italianos advierten de restricciones en el combustible

Cuatro aeropuertos italianos advierten de restricciones en el combustibleAssociated Press

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Pablo Caminero
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La guerra en Oriente Medio sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, punto por el que pasa el 20% del petróleo mundial. En Italia, la filial de la petrolera británica BP, Air BP, ha advertido a los aeropuertos de Bolonia, Milán Linate, Treviso y Venecia de posibles restricciones en el repostaje hasta el 9de abril. En ese periodo de limitaciones, se dará prioridad a vuelos sanitarios, estatales y de larga distancia que cobran más de tres horas.

El gestor de los aeropuertos de Venecia Treviso y Verona, el grupo Save, señala que las restricciones "no son significativas" y que afecta "solo a un proveedor". Además, explican que existen otros proveedores en los aeropuertos que podrán abastecer a la mayoría de aerolíneas.

Las limitaciones se producen justo cuando la primera ministra Giorgia Meloni se encuentra de gira en los países del Golfo para negociar acuerdos energéticos. Así, ha destacado que la zona es muy importante porque abastece "el 15% de nuestras necesidades de petróleo".

Por otro lado, Ryanair también ha avisado de las posibles limitaciones si la guerra se alarga. El CEO de la aerolínea irlandesa, Michael O'Leary, ha advertido de que existiría la posibilidad de que entre un 10% y un 20% de sus suministros pueden verse afectados "entre mayo y junio" si la guerra continúa.

Y mientras, Irán ha asegurado que el estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser un paso libre de navegación". Además, el gobierno iraní ha anunciado que han comenzado los procedimientos legislativos necesarios para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho.

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