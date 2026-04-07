Cuatro aeropuertos italianos advierten de restricciones en el combustible

La guerra en Oriente Medio sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, punto por el que pasa el 20% del petróleo mundial. En Italia, la filial de la petrolera británica BP, Air BP, ha advertido a los aeropuertos de Bolonia, Milán Linate, Treviso y Venecia de posibles restricciones en el repostaje hasta el 9de abril. En ese periodo de limitaciones, se dará prioridad a vuelos sanitarios, estatales y de larga distancia que cobran más de tres horas.

El gestor de los aeropuertos de Venecia Treviso y Verona, el grupo Save, señala que las restricciones "no son significativas" y que afecta "solo a un proveedor". Además, explican que existen otros proveedores en los aeropuertos que podrán abastecer a la mayoría de aerolíneas.

Las limitaciones se producen justo cuando la primera ministra Giorgia Meloni se encuentra de gira en los países del Golfo para negociar acuerdos energéticos. Así, ha destacado que la zona es muy importante porque abastece "el 15% de nuestras necesidades de petróleo".

Por otro lado, Ryanair también ha avisado de las posibles limitaciones si la guerra se alarga. El CEO de la aerolínea irlandesa, Michael O'Leary, ha advertido de que existiría la posibilidad de que entre un 10% y un 20% de sus suministros pueden verse afectados "entre mayo y junio" si la guerra continúa.

Y mientras, Irán ha asegurado que el estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser un paso libre de navegación". Además, el gobierno iraní ha anunciado que han comenzado los procedimientos legislativos necesarios para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho.

Irán pide a los jóvenes formar cadenas humanas en plantas energéticas por las amenazas de Trump

El Gobierno iraní ha llamado este martes a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas en todo Irán ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacarlas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

La campaña 'Jóvenes de Irán por un mañana brillante' se llevará a cabo a primera hora de la tarde iraní para "escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo", informó el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi. La fuente indicó que "los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra".

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