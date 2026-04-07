Real Madrid - Bayern de Múnich: Horario, alineaciones y dónde ver la ida de cuartos de final de Champions League en directo

Dos de los grandes colosos de Europa vuelven a verse las caras en la Champions League con el objetivo de un billete para las semifinales, ronda en la que se enfrentaron hace justo dos años y en la que el Real Madrid terminó pasando a la final tras un doblete de Joselu en apenas tres minutos.

Ahora, como es normal, la situación y el contexto es diferente, los blancos llegan al duelo tras pegársela en San Moix y prácticamente decir adiós a la Liga por segundo año consecutivo, mientras que los bávaros tienen encarrilada la Bundesliga y sueñan con ganar una Champions que se les resiste desde hace cinco temporadas. Los de Kompany, además, remontaron un 2-0 ante el Friburgo en apenas 10 minutos (81', 92' y 99').

El Bayern llega lanzado

Eso sí, el Madrid antes de la derrota ante el Mallorca había enlazado cinco victorias consecutivas, incluyendo dos ante el City en octavos y una ante el Atlético en el derbi liguero. Pero está claro que es el equipo alemán el que se presenta en el Bernabéu con más confianza, mejor juego y resultados que le respaldan, sin ir más lejos apabulló al Atalanta en octavos con un global de 10-2, y por si fuera poco quedó segundo en la liguilla ganando siete de los ocho duelos.

Los blancos, a su vez, se aferran a su fuerza como locales, donde han ganado 18 de 21 partidos esta temporada (derrotas ante Celta, City y Getafe) y a que la última derrota ante el Bayern en el Bernabéu fue en las semifinales de Champions de 2001., desde entonces ha ganado todos los partidos en Madrid y solo empató a uno en 2018, año en el que terminaron pasando los merengues. Por contra, el conjunto entrenador por el excitizen Kompany tan solo han pinchado en cuatro visitas en todas las competiciones durante la presente campaña 2025-2026.

¡Alarma en el Madrid con los apercibidos!

Arbeloa no podrá contar con Courtois ni Rodrygo, y la presencia de Ceballos y Mendy es duda, mientras que en el conjunto alemán no están Kiala, Ulreich, Ndiaye y Mike. Apenas hay bajas 'importantes', pero si hay alarma en el conjunto madrileño ya que son varios los jugadores que están apercibidos y que si ven una amarilla esta noche no podrán estar en la vuelta en el Allianz Arena: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Alineaciones del Real Madrid-Bayern de Múnich

Estas son las posibles alineaciones de Álvaro Arbeloa y Vincent Kompany para el partido de hoy:

Real Madrid: Lunin; Carreras, Militao, Rüdiger, Arnold; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Güler, Vinicius y Mbappé.

Bayern de Múnich: Neuer; Bischof, Tah, Kim, Stanisic; Pavlovic, Kimmich, Olise, Luis Díaz, Musiala y Kane.

Horario y dónde ver en directo el Real Madrid-Bayern

El encuentro de ida de cuartos de final de Champions League se disputará este martes 7 de abril en el estadio Santiago Bernabéu, y podrás seguir la retransmisión en directo en la web de Antena 3 Deportes con la narración y la última hora del partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.