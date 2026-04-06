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El Atlético y Gil Marín explotan tras la no roja a Gerard Martín: "Solo queda sentir vergüenza"

El consejero delegado del Atleti se pronunció a través de las redes sociales del club para quejarse de la no expulsión de Gerard Martín.

Gil Mar&iacute;n en una imagen de archivo

Gil Marín en una imagen de archivoEFE

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El Atlético de Madrid, de mano de su consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, ha hecho pública una nueva queja por la no expulsión de Gerard Martín tras la entrada a Almada.

Busquets Ferrer sacó la roja en directo pero después fue al VAR para que volviera a ver la acción, lo que terminó en una corrección del árbitro, que enseñó amarilla en vez de roja.

"Que un árbitro desde el VAR predisponga al principal..."

"Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada. Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción".

En el resto de comunicado se detalla, siempre según el consejero delegado del Atlético, cómo debería haber tenido lugar el protocolo en la mencionada acción: "El árbitro de campo debe tener la responsabilidad y tomar las decisiones interpretando la intención de cada uno. El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal... No es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes, se cambie el criterio y no sepamos a qué atenernos. Nos ha ocurrido en las dos últimas jornadas. No tiene sentido".

Por último, se menciona que el CTA corrigió una jugada Betis-Rayo asegurando que debería haber terminado en roja: "Y lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas, asegure que debería haberse resuelto mostrando tarjeta roja y ayer en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones, ésas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen".

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