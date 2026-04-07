Koldo afronta el juicio "tranquilo" y confía en que "la justicia haga su trabajo": "No saben nada de mí"

El 'caso mascarillas' comienza este martes con el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama sentados en el banquillo del Tribunal Supremo. La trama judicial se extenderá un mes por el que pasarán a declarar más de 70 personas. Hoy es el turno de la expareja de Ábalos, Jessica.

En el juicio, el exasesor de Ábalos espera aclarar la verdad y antes de entrar a la sala ha dicho en exclusiva a 'Espejo Público' que lo que dicen sobre él "es mentira". "Vamos a decir que podemos hacer las cosas correctamente".

Koldo asegura que "afrontar esta situación es complicado", aún así reconoce estar "bastante tranquilo": "Lo único que sé es que todo lo que dicen sobre mi persona es mentira; no me conocen, no saben nada de mí".

El exasesor volvió a reiterar que demostrará su inocencia durante el proceso: "Lo que sí voy a demostrar es que todo lo que están diciendo sobre mí es mentira. Eso sí se va a poder demostrar".

Además ha pedido confianza en la labor judicial, señalando que "la justicia hará su trabajo correctamente", aunque aprovechó para lanzar un mensaje contra el empresario Víctor de Aldama: "No aporta ninguna prueba, solo palabrería. Lo que sí ha hecho es estafar a los españoles no sé cuántos millones".

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