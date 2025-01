Alcaraz bromea sobre su físico en Australia: "No me he medido los bíceps"

El murciano Carlos Alcaraz, tercer favorito del Open de Australia, comentó que no se tiene que centrarse en conseguir tener el mejor saque del mundo, en unas declaraciones exclusivas a los medios de comunicación españoles presentes en Melbourne.

"Djokovic tiene muy buen saque pero no el mejor del mundo y sin embargo él es uno de los mejores. Hay otros factores con los que se puede ganar. Es importante pero no le doy una importancia excesiva", señaló sobre nuevo y robótico servicio.

Y es que el de El Palmar consiguió hacer efectiva su nueva moción de servicio en su victoria en segunda ronda frente al japonés Yoshihito Nishioka, después de los problemas en esta faceta en el primer choque ante el kazajo Shevchenko.

Carlitos registró frente a Nishioka su segunda victoria más abultada en un Grand Slam (6-0. 6-1 y 6-4): "Al final motiva el hecho de ganar 6-0. Estar menos tiempo en pista y ahorrar energía para siguientes rondas. Uno piensa en seguir sumando juegos, no piensas en dejarte alguno. Es algo que tengo que mejorar, no relajarme cuando las cosas van bien", comentó el joven de 21 años.

"¿Han crecido tus bíceps este invierno?"

"Yo no trabajo para ponerme fuerte y para estar más grande, sino que lo hago para estar bien físicamente. Una mezcla de todo: estar fuerte, ágil y rápido. Hay que llegar hasta cierto punto. Todavía no me he medido los bíceps", bromeó entre risas un Alcaraz que fue cuestionado sobre sus bíceps en la pista Margaret Court Arena tras la conclusión del partido.

"Mi preparador físico, [Alberto Lledó] puede estar feliz con mis bíceps. Probablemente haya crecido, no lo sé. Mucha gente me lo dice y me alegra escucharlo", contestó tímidamente el actual número tres del mundo tras el duelo ante el japonés.

Horario del partido ante Nuno Borges

Alcaraz disputará su partido de tercera ronda este viernes contra el portugués Nuno Borges. El luso superó por su parte en el choque de segunda ronda al australiano Jordan Thompson (27), por un claro 6-3, 6-2 y 6-4.

Después de disputar sus encuentros en la segunda pista del Melbourne Park, la Margaret Court Arena, el español saltará esta vez a la cancha central del recinto, la Rod Laver Arena.

Alcaraz se mantiene en la jornada matinal, en el segundo turno, y jugará ante el número 33 del ranking ATP no antes de las 14:00 hora local (04:00 hora peninsular española).

