Alcaraz cumple ante Shevchenko en su debut en Australia

El murciano Carlos Alcaraz (3) cumplió a pesar de reanimar al kazajo Alexander Shevchenko en el segundo set y se impuso por 6-1, 7-5 y 6-1, en menos de dos horas, en la primera ronda del Open de Australia.

"Intento ser el mejor cada día. Me levanto y entreno para ser mejor, mejor jugador y mejor persona. Estar con Juan Carlos (su entrenador) es fantástico. El año pasado no pudo estar aquí, llevo seis años con él. Me conoce muy bien, lo que necesito. Es una de las personas a la que más confianza le tengo y estoy muy contento de que pueda estar aquí este año", dijo el de El Palmar tras su debut.

Nishioka en segunda ronda

Su rival en segunda ronda será el japonés Yoshihito Nishioka, a quien superó en el único partido que mantuvieron en París-Bercy, en la edición de 2022, por 6-4 y 6-4.

"Es un peleador muy sólido. Tengo que estar concentrado en mis saques. Estoy muy contento con el nivel al que estoy jugando. Espero disfrutar los próximos partidos. Daré lo mejor de mí mismo", apuntó Alcaraz sobre su próximo oponente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com