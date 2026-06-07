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Simone Biles

El susto de Simone Biles, a "un paso" de morir: "Fue una experiencia aterradora"

La gimnasta Simone Biles ha confesado, a través de redes sociales, que "casi" muere por una emergencia médica.

La gimnasta Simone Biles.

La gimnasta Simone Biles.Europa Press

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Anna Martín
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La gimnasta estadounidense Simone Biles, la más laureada de la historia olímpica, ha revelado este sábado que había sido ingresada recientemente por una emergencia médica, sin especificar el motivo, y aseguró haber estado "a un paso de la muerte".

La ganadora de siete medallas de oro olímpicas, a los 29 años, ha vivido una "experiencia aterradora", según ella misma describe, que le ha pillado por sorpresa y que ha comunicado a sus seguidores a través de sus stories de Instagram. En la imagen compartida aparece una de sus muñecas con varias pulseras de hospital, junto al mensaje donde hablaba de su estado de salud.

"Estar a un paso de la muerte no estaba en mi lista de cosas que hacer esta semana"

"No soy de las que comparten este tipo de cosas porque la privacidad tiene un gran valor en el mundo actual, pero estar a un paso de la muerte no estaba en mi lista de cosas que hacer a principios de semana. Fue una experiencia aterradora, si no la más aterradora de mi vida", escribía Biles.

En otra storie, la atleta mostraba una captura de pantalla de su pulsera de actividad con la frecuencia cardíaca en reposo. En este marco explicaba: "He pasado la semana en la cama descansando. Lo explicaré más adelante".

Por el momento, no ha querido detallar lo ocurrido. No obstante, su perfil oficial en Instagram igualmente se ha llenado de mensajes de ánimo.

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