El calvario de Simone Biles tras su aumento de pecho: "Le dije que me las quitara, parecían aliens"

La gimnasta Simone Biles, ganadora de 11 medallas olímpicas y 23 oros en campeonatos mundiales, ha compartido con sus seguidores en TikTok su experiencia tras someterse a una operación de aumento de pecho el pasado mes de junio, un proceso que, según confesó, fue mucho más doloroso de lo que esperaba.

"Bueno… lo que todos estaban esperando… hablemos de ello... Me operé los senos el 16 de junio", bromeó Biles, colocando las manos bajo el pecho para enfatizar mientras contestaba a las preguntas de sus más de 5,5 millones de seguidores en la red social.

"Me mintieron... ¡Esto duele muchísimo!"

En el vídeo, la estrella de la gimnasia reconoció que el posoperatorio fue mucho más complicado de lo que le habían contado: "¿La recuperación? Me mintieron... ¡Esto duele muchísimo! No podía ni moverme. Así que me tomé las dos semanas completas de recuperación y me alegro de haberlo hecho, porque fue muy dura", relató.

La deportista estadounidense explicó que le colocaron los implantes submusculares y que el dolor le preocupó especialmente al comparar su experiencia con la de otras personas. "El primer día, Jonathan (Owens, su esposo, jugador de la NFL) tuvo que levantarme de la cama, literalmente, y llevarme al baño", recordó.

"Me llegaban hasta el cuello y me asusté mucho, así que hablé con mi médico. Le dije que me las quitara"

"Supongo que tengo más musculatura que la mayoría de las chicas que se someten a este procedimiento, y que todo ese esfuerzo debajo del músculo me dolió mucho", añadió la gimnasta, que reconoció que el malestar inicial le hizo dudar de su decisión.

"Me llegaban hasta el cuello y me asusté mucho, así que hablé con mi médico. Le dije que me las quitara, que tenían que ser más pequeñas, que parecían aliens. Pero ahora están perfectas", explicó Biles entre risas, asegurando que, tras los primeros días, se siente satisfecha con el resultado.

La atleta de 28 años detalló que eligió a la Dra. Kriti Mohan como su cirujana plástica y que finalmente optó por implantes de silicona de 310 cc, de alto perfil y con relleno extra. También aclaró que, debido a su pequeña estatura (1,42 m) y sus 48 kilos de peso, descartó la opción de unos implantes mayores, de 330 cc.

Lo cierto es que Biles, que se ha mostrado siempre natural y cercana con sus seguidores, compartió este nuevo episodio de su vida con humor, pero también con la sinceridad que la ha caracterizado dentro y fuera del tatami.

¿Irá a Los Ángeles 2028?

La atleta de Columbus, Ohio, se casó en 2023 con Jonathan Owens, jugador de fútbol americano en los Chicago Bears de la liga NFL. Tres años antes, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, decidió retirarse de la final por equipos y de varias competencias individuales para priorizar su salud mental, afectada por una crisis de ansiedad y un bloqueo que le impedía coordinar cuerpo y mente.

En los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 brilló con luz propia ejecutando el primer triple flip en la historia de la gimnasia y sumando cuatro oros olímpicos (equipos, general individual, salto y suelo) en la capital francesa. En tota, la gimnasta estadounidense ha logrado 11 metales olímpicos entre los JJOO de Río, Tokio y París.

A principios de octubre, en un evento en Buenos Aires, mantuvo la incertidumbre sobre su participación en los próximos Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en Los Ángeles en 2028.

Si bien aseguró que actualmente se está tomando un descanso de la gimnasia porque consideró que "es fundamental que la salud física esté a la altura de la salud mental", apuntó que estará presente "de alguna manera" en esos Juegos, sin precisar si "compitiendo o en las gradas".

