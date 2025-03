La situación surrealista que vivió el golfista Santiago Tarrío con su caddie en el Kolkata Challenge

El golfista gallego Santiago Tarrío ha vivido un experiencia digna de una película durante su participación en el Challenger Tour en Calcuta, India. A pesar competir en la élite del golf, lo que encontró en este torneo estuvo lejos de la imagen que se suele asociar con este deporte. Sin caddie a su llegada, Tarrío se vio envuelto en una serie de situaciones inesperadas que se han viralizado en redes sociales.

"Cuando quedaban 40 minutos para salir, Enriquiño, mi caddie, no estaba allí. No sabía si iba a venir o no", confesó Tarrío. A pesar de los contratiempos, el gallego se mostró optimista y decidió adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, la llegada de un nuevo caddie trajo consigo más complicaciones.

"Sereno, sereno no venía"

Enriquiño ya le acompañó en diferentes ocasiones como en Bosnia, pero él mismo comenta que la situación era muy diferente. El torneo se realizaba en épocas festivas en la India lo que provocó que el gallego dudara de si a su Enriquiño se le había olvidado presentarse o estaría celebrando las festividades.

"Al ver que no se presentaba el paisano, a media hora del tee-time, llamé al director del torneo y me consiguió otro caddie. Yo le tenía mucho cariño, de Bosnia, pero no puede ser. El trabajo es el trabajo", explica Santiago Tarrío.

"Con el otro caddie muy bien, muy aplicado, entendía mi inglés, que no es fácil. Todo bien hasta que me toca pegar el primer golpe del 1 (hoyo). Me dan la tarjeta, voy al tee del 1 y, de repente, aparece Enriquiño. Y me dice que eche a mi caddie, que ya está él ahí. A ver, sereno, sereno no venía porque hoy es el día más festivo de la India", asegura el golfista gallego.

A lo largo del torneo, con su nuevo caddie, todo parecía ir con normalidad hasta que en el hoyo 18... "Llego al hoyo 18 y allí estaba Enriquinho aplaudiéndome y esperándome para comentarme que el sábado y el domingo lo llevara de caddie a él. Me dijo ' mañana a qué hora vengo', y le dije, 'no, mañana va a venir este tío que lleva cumpliendo todo el día conmigo'", cuenta Santiago con mucha retranca y sentido del humor.

A pesar del cariño, el gallego reconoce que Enriquiño es el caddie más vago que ha conocido en su vida.

Una historia concurrente

Una experiencia que no sería la primera vez que le ocurre ya que al llegar a su siguiente torneo en Nueva Delhi Tarrío publicó un nuevo vídeo mostrando que a su llegada a la hora de buscar a su caddie dos de ellos comenzaron a pelearse por su mochila.

"Este papelito es el que me otorga un nuevo Enriquiño. A ver si tenemos más suerte que la semana pasada, he pagado cuatro días por adelantado... Igual tiré tres a la basura. Vamos a ver, a ver cuál es el nuestro", cuenta Santiago Tarrío en su cuenta de Instagram.

Situaciones que rozan el surrealismo en la carrera de Tarrío, quien sigue luchando por su gran sueño: ascender a la primera división de este deporte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com