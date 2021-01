Las serias secuelas de coronavirus en deportistas de élite como Gal Mekel, Diego Costa o Yuri Berchiche

La angustia mundial por la pandemia de coronavirus sigue muy vigente. A pesar de que algunos jóvenes siguen pensando que esta enfermedad no va con ellos, hasta deportistas profesionales, sanos y jóvenes, están sufriendo secuelas serias.

No son muchos, pero dicen las estadísticas que manejan los médicos que los hay: deportistas que sufren un coronavirus que al final se complica. Además, a ellos les cuesta más remontar.

El base israelí Gal Mekel, sin ir más lejos, estará tres meses de baja en el Unicaja debido a una complicación pulmonar que ha sufrido de la infección provocada por el coronavirus que padeció hace unas semanas, anunció este domingo el club malagueño.

El jugador sufre un "tromboembolismo pulmonar derivado de la COVID" que ya pasó pero que le ha provocado esa enfermedad, que requiere un tratamiento que le impide realizar durante ese tiempo esfuerzos físicos de la intensidad que hacen falta en el baloncesto profesional.

El delantero hispano-brasileño Diego Costa sufrió una trombosis venosa profunda espontánea en su pierna derecha tras pasar el Covid-19 en agosto. La salud de Yuri Berchiche, por otra parte, preocupa al Athletic Club. El lateral ha sido baja por culpa de un "síndrome vertiginoso" meses después de que fuera diagnosticado de coronavirus.

"Me quedaba sin aliento"

Paul Pogba, del Manchester United, ha contado que apenas podía correr, aunque lo intentaba: "Me sentía extraño, me agotaba muy rápido y me quedaba sin aliento". Su regreso se vio retrasado por las secuelas del coronavirus: "No podía correr. Lo intentaba, pero no podía. Se lo dije al entrenador. Quedamos en probar desde el inicio para ver cómo iba, pero sencillamente no podía correr, me asfixiaba. Me ha llevado mucho tiempo poder estar en forma competitiva de nuevo", ha dicho el francés.

Los médicos vigilan por encima de todo secuelas en el corazón y en el pulmón. Es importante que el deportista conozca los síntomas de sospecha. Si es así debe consultar a su médico.