Rescatan en buen estado al parapentista español desaparecido durante cinco días en la India: "He conseguido aguantar... no tengo palabras"

"El ciudadano español está bien y a salvo. Fue un rescate limpio sin ningún incidente", dijo Vikas Shukla, magistrado de la subdivisión de Baijnath.

"Mi preocupación no era mi vida misma, sino la de mi familia. He conseguido aguantar cinco días a más de 4.000 metros, prácticamente sin comida... no tengo palabras", dice José Luis nada más ser rescatado por sus compañeros en imágenes que recoge en Facebook Bisonte Volador.

El parapentista desapareció el pasado viernes poco después de emprender un vuelo desde el Bir Billing, un punto de despegue popular entre los aficionados al parapente, cuando los cinco compañeros con los que viajaba perdieron comunicación con él.

Su compañero y también parapentista Sento Córdoba, que recibió personalmente a Bernal en la pista luego del rescate, aseguró que la operación para socorrer y rescatar al deportista fue "muy rápida", y que su amigo está "perfecto" y "sonriendo".

Bernal "todavía está muy débil, pero más allá de eso se pude ver que está en perfecto estado. No tiene absolutamente ninguna lesión".