Carlos Alcaraz se 'apiada' de Jannik Sinner tras la final de Roland Garros: "Sé que ese día para él fue..."

La final de Roland Garros sigue coleando, para bien, en la cabeza de Carlos Alcaraz, aunque (mucho) más en la de Jannik Sinner, que reconoció hace días lo que le costó competir en Halle justo después de perder la final más larga en la historia del torneo parisino. El italiano pudo pagar esa frustración este viernes, cuando cayó ante el kazajo Bublik en octavos de final de Halle.

Por contra, su máximo rival, Carlitos Alcaraz, sigue de dulce y buscará este sábado su pase a la final de Queen's -donde ya ganó en 2023- con la idea de sumar su cuarto título de 2025 (Montecarlo, Roma y Roland Garros). El de El Palmar quiso hablar sobre cómo podría haberle afectado la derrota de Roland Garros a Sinner y cómo ha afrontado él este tipo de situaciones a lo largo de su carrera.

"Sé que esa final fue bastante dura de afrontar..."

"Sé que ese día para él, esa final fue bastante dura de afrontar después de todo mentalmente. Así que no sé. Por mi experiencia, en algunos partidos que he perdido he tardado tres o cuatro días en recuperarme mentalmente. Físicamente, también, era exigente. Dos o tres días como mínimo para recuperarme de una derrota muy dura", explicó Alcaraz, que afortunadamente para él puede contar con los dedos de una mano las grandes finales que ha perdido en su carrera (Cincinnati y Juegos Olímpicos).

Alcaraz enlaza ya 16 victorias consecutivas, habiendo ganado los torneos de Roma y Roland Garros y siendo su última derrota ante Rune en la final de Barcelona, donde jugó la mitad del partido lesionado, algo que le obligó a perderse el Muta Madrid Open.

10 victorias seguidas en hierba y 27-3 de balance general

Desde entonces ha mostrado el mejor tenis de los últimos meses y este mismo sábado se enfrentará a Roberto Bautista por un puesto en la final de Queen's, donde ya ganó en 2023. "Ahora mismo me siento muy bien en la pista. Hay muchas cosas que puedo mejorar, obviamente, en hierba, pero ahora mismo estoy muy contento con todo, con cómo han ido los días últimamente. Así que la confianza es bastante alta, y espero seguir así", dijo tras vencer al francés Rinderknech.

En hierba acumula un balance de 27 victorias y solo 3 derrotas, enlazando además 10 de forma consecutiva entre Wimbledon 2024 y el torneo de Queen's.

