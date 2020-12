Skin Deep: el vídeo de la surfista australiana Felicity Palmateer surfeando desnuda

Tras dos años de espera, Felicity Palmateer ha publicado por fin su vídeo 'Skin Deep', un clip en el que une sus dos pasiones, el surf y el arte, y surfea desnuda. La idea de la surfista es mostrar su conexión con el océano.

La idea de este proyecto surgió en 2015 y Palmateer grabó durante tres años en míticos lugares del surf mundial como Fiji, Hawái, el sur y el norte de Australia Occidental y el norte de Nueva Gales del Sur.

"Es difícil grabar a alguien desnudo sin que se vea todo, así que tenemos muchas tomas falsas que espero que nunca vean la luz", ha explicado la surfista australiana.

El lanzamiento de este proyecto se retrasó por un sponsor al que no convenció el resultado, pero tras una larga espera se ha publicado el esperado vídeo de Felicity Palmateer.

"La gente había surfeado desnuda antes, pero quizás no hasta este punto. Uso el surfing y el arte como formas para meditar, motivarme, escapar. Me siento más segura cuando estoy en el agua o creando. Poder combinarlo en Skin Deep ha sido muy satisfactorio", explica la surfista.

"Para mí es una obra de arte. La gente opinará. Eso no significa que esté bien o mal. Lo he dicho siempre: si va a generar debate y a desafiar a la gente, ese es un poco el objetivo del arte, ¿no? Siempre habrá alguien a quien no les guste y está bien", indica Palmateer.