El espeluznante encuentro entre el surfista Matt Wilkinson y un tiburón en Australia

El surfista profesional Matt Wilkinson tardará de olvidar su último baño en la zona de Ballina, en la costa norte de Nueva Gales del Sur, Australia. Y es que mientras remaba tranquilamente en busCa de olas, un gran tiburón pasó por debajo de su tabla y llegó a tocarle por detrás.

La inquietante escena fue grabada por un dron desde el aire y deja en evidencia el enorme riesgo al que estuvo expuesto el surfista australiano.

"El tiburón se me acercó de frente, luego se me colocó en la espalda y me dio un golpe en las piernas; pero en el último momento debió decidir que mis pies apestaban o algo y se dio la vuelta", bromeó Wilkinson.

No es la primera vez que un surfista profesional se ve en apuros ante un tiburón. El también australiano Mick Fanning estuvo a punto de ser mordido por un tiburón en J-Bay, en las aguas de Sudáfrica durante una competición de la WSL.

Hace unos días, un surfista de 50 años moría en Australia por el ataque de un tiburón, que le mordió la pierna. Los ataques de tiburones son muy extraños, pero cuando ocurren suelen ser muy graves e incluso mortales.