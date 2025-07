Luis Enrique, sobre la tangana después de la final: "Mi intención era separar a los jugadores"

Tras el pitido del final de un partido que se calentó en el tiempo añadido con varias entradas duras, se produjo en el centro del campo una tangana en la que se vio involucrado Luis Enrique. El técnico español acudió a una zona donde Achraf Hakimi y Gianluigi Donnarumma discutían con João Pedro, que cayó al césped tras sentir un golpe. Luis Enrique impactó contra el brasileño al soltar el brazo izquierdo y golpear primero en el pecho y después en la cara del futbolista, lo que provocó varios minutos de discusiones entre los dos equipos, antes de que la situación se calmase.

El entrenador del PSG aseguró este domingo tras la final del Mundial de Clubes que en la tangana en la que golpeó a Joao Pedro, delantero del Chelsea, su intención eray evitar que la trifulca fuera a mayores. "Al final del partido hay una situación que creo, por parte de todos. Mi objetivo y mi intención,, era intentar separar a los jugadores para que no hubiera más problemas", dijo en una rueda de prensa.

"Hay mucha tensión, mucha presión. A partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente, que creo que deberíamos evitar entre todos y no debería volver a ocurrir. Pero, repito, mi intención como siempre era evitar cualquier situación que vaya a mayores", añadió. El técnico respondió a otras dos preguntas sobre el incidente de la misma manera, haciendo hincapié en que su objetivo era calmar las aguas entre los jugadores y los cuerpos técnicos.

Al margen de la tangana, Luis Enrique reconoció que su equipo fue inferior a un Chelsea que ya ganaba por 3-0 al descanso. "Así es el fútbol. Uno podría explicarlo todo, pero me parece que tenemos que reexaminar el partido para analizar a la perfección lo que se produjo. Empezaron muy bien, con un alto nivel de presión, y presentamos dificultades", consideró. "A lo largo del partido ellos se han merecido la victoria, se desempeñaron muy bien", añadió al subrayar que el Chelsea estaba "lleno de energía" en ese potente arranque del encuentro. Luis Enrique argumentó que en el deporte de alta competición "no hay perdedores", ya que "perdedor es el que se rinde" y aquí solo hay campeones y subcampeones, y explicó que tras una larga temporada en la que han ganado cuatro títulos (el sextete ya no será posible después de esta derrota) necesitan descansar y aprovechar unas vacaciones que serán "sumamente cortas".

Por su parte, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, defendió a su entrenador después del incidente, asegurando que "tenemos al entrenador más disciplinado y respetado del mundo", afirmó en zona mixta del MetLife Stadium, en un gesto poco habitual de los dirigentes, ya que es un espacio reservado principalmente para los jugadores tras el partido. Y añadió: "Fue a separar la pelea y se vio envuelto en ella. Los entrenadores también merecen respeto".

"No saben perder"

João Pedro, delantero brasileño del Chelsea que este domingo anotó un gol en la victoria del Chelsea, afirmó que los parisinos "no saben perder", después del incidente con Luis Enrique. "Fui a proteger a Andrey (Santos). Vi a los jugadores rodeándolo. Como buen brasileño, fui a proteger a un amigo. Llegaba mucha gente y, en ese lío, terminé siendo empujado. No saben perder, creo. Es parte del juego. Ahora es momento de celebrar", declaró João Pedro al canal brasileño Sportv.

El ariete brasileño, que se incorporó a la disciplina 'blue' en las eliminatorias del Mundial de Clubes procedente del Brighton, incluso rompió a llorar en la entrevista rememorando su exitoso paso por esta competición. "Estuve cuarenta días de vacaciones y llego en pleno campeonato, con grandes equipos. Lo que estoy viviendo es inexplicable. No sé qué decir. Había estado trabajando con un entrenador personal", añadió. Como titular, debutó ante precisamente el equipo que lo vio crecer, Fluminense, a quien eliminó con dos goles y acabó pidiendo perdón a sus aficionados: "Fue duro. Mi primera final. Estoy viviendo algo inexplicable. Dos goles en la semifinal, uno en la final. Inexplicable", repitió. El delantero ha caído de pie en el combinado de Enzo Maresca, dejando actuaciones de mucho nivel, tres goles en este torneo y una gran complicidad en el terreno de juego con la estrella del Chelsea, Cole Palmer, que promete muchas alegrías para el futuro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com