La primera patinadora artística transgénero del mundo se cae durante la presentación del Europeo en Finlandia

El Campeonato Europeo de patinaje artístico se ha celebrado en la ciudad finlandesa de Espoo del 25 al 29 de enero con la victoria de la patinadora rusa Anastasia Gubanova, nacionalizada georgiana al no poder competir bajo la bandera de su país. Sin embargo, lo más destacado ha ocurrido en la presentación del Campeonato.

Finlandia, país que ha acogido el campeonato, decidió que la patinadora finlandesa transgénero Minna-Maaria Antikainen fuera una de las encargadas de la inauguración del evento junto a varias patinadoras más.

Lo que ha llamado sumamente la atención, especialmente en las redes sociales, es que no parecía que se le diera muy bien el patinaje. Se cayó en una ocasión y estuvo cerca varias veces más, no dio la sensación de tener muy controlada la modalidad ya que no realizaba los desplazamientos y los deslizamientos como se esperaba.

Los comentarios que ha generado el vídeo en las redes sociales son muchos pero pocos positivos para la patinadora: "Espectacular inauguración del Campeonato Europeo de Patinaje Artístico de Espoo, Finlandia. Basada en la igualdad y diversidad por parte de la patinadora finlandesa trans Minna-Maaria Antikainen", "parece un sketch de programa de comedia de los 80s, pero se trata de una patinadora trans inaugurando el Campeonato Europeo de Patinaje en Finlandia".