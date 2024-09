La patinadora Olivia Smart denuncia el acoso en las redes sociales: "Es intimidación y duele"

Olivia Smart, patinadora nacida en Sheffield y nacionalizada española desde 2017, ha decidido alzar la voz y denunciar los insultos que recibió a través de las redes sociales después de uno de sus ejercicios en el Nebelhorn Trophy, competición en la que finalizó sexta junto a su pareja Tim Dieck. La deportista de 27 años ha explicado que esos comentarios negativos a ella no le afectan, pero que pueden suponer un problema para los niños y niñas que decidan dedicarse a este deporte en el futuro.

"Durante las competiciones nos recomiendan no entrar en las redes sociales y no mirar estas cosas, pero a veces lo hacemos. Así que, por supuesto, abrí Twitter. Y vi algunas cosas, no solo opiniones, cosas malas escritas. Te puede no gustar el programa, el patinador, el disfraz... pero no se debe tolerar el abuso verbal en las redes sociales", asegura Olivia Smart en su cuenta de Instagram.

"Ver lo que se había escrito sobre mí realmente me deprimió"

"Abrir la aplicación ayer y ver lo que se había escrito sobre mí realmente me deprimió... Vemos tus comentarios, vemos todo. Somos de esa generación en la que las redes sociales son algo importante. Vemos de todo, lamentablemente. Entonces, para quien haya dicho que debería haberme quedado con el sueldo de 'Dancing on Ice' (un programa con celebridades y patinadores principalmente retirados), me alegro de no haberlo hecho. Me encantó lo que hice en el programa", afirma Olivia Smart.

"Regresé por mí, por mis fans, por el resto de mis sueños en el patinaje artístico. Quiero que todos sepan: vemos lo que dices, es intimidación y duele. Y estoy haciendo esto por diversión. Lo hago porque me encanta. Así que sé que este video no detendrá lo que está sucediendo, pero mientras pueda generar conciencia entre los patinadores y los niños más pequeños, no dejemos que esto vaya demasiado lejos", explica la patinadora española.

"Quiero publicar esto porque amo lo que hago, amo mi deporte, amo a la gente que lo practica y quiero que siga siendo feliz y saludable. Gracias a todos los que apoyan a la gente en mi mundo del patinaje artístico y los amo", concluye Olivia Smart.

La RFEDH apoya a Olivia en su denuncia: "¡Mucha fuerza!"

Tras esta denuncia, la Real Federación española de Deportes de Hielo (RFEDH) mostró su apoyo a la patinadora a través de su cuenta de X.

"Todo nuestro apoyo a @oliviaxsmart ante los comentarios de odio que ha recibido durante su participación en el Nebelhorn Trophy. Condenamos cualquier tipo de acoso en redes sociales y siempre estaremos al lado de nuestros deportistas. ¡Mucha fuerza!", señala la RFEDH.

