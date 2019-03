Con piercings sujetando el arnés a la espalda: así es el salto base más extremo

Se llaman 'The Sinner Team', el equipo pecador, y por su look ya sabemos que no trabajan en una oficina de 8:00 a 15:00.

Viajan por todo el mundo buscando, por ejemplo, el privilegio de contemplar a vista de dron con sus propios ojos los acantilados más bellos o los edificios más asombrosos.

En la búsqueda del riesgo, saltan distancias cortas, con el paracaídas ya abierto porque el riesgo de chocar contra el suelo es evidente. Su líder, Stanislav Aksenov, ha llegado a hacer salto base desde un paracaídas y puenting en un gigantesta chimenea abandonada.

Eso sí, cuenta con un secreto: su espalda es su arnés. Es lo más extremo de lo extremo y este ruso es un especialista mundial en salto base en suspensión.

