Marta Domínguez: "Soy inocente, lo demostraré legalmente"

Marta Domínguez se ha declarado "inocente", tras la sanción del Tribunal Antidopaje Deportivo. Así de contundente se ha mostrado la atleta en una entrevista concedida en exclusiva a La 8 Palencia, que se emite en el canal local y que se publicará en El Diario Palentino.

"Yo no me he dopado, yo soy inocente, estoy en contra del dopaje, soy la primera que estoy en contra del dopaje", ha manifestado rotunda. La atleta, suspendida por tres años, ha explicado que las variaciones en su pasaporte biológico se deben a que tiene hipotiroidismo, un problema que le detectaron hace cinco años cuando estaba embarazada y que esto lo explica todo.

"Sin embargo, no me han querido escuchar, a pesar de tener una defensa sólida para demostrar mi inocencia", ha agregado, lamentando que se hayan producido otros casos "similares" en otros países y no haya sucedido nada.

En este sentido, se ha mostrado muy crítica con la Federación Internacional de Atletismo, porque "si en la FIFA hay mucha corrupción, en la IAAF también la hay", ha manifestado. Aunque ha reconocido que con la sanción del TAS "a nivel deportivo está todo cerrado", ha asegurado que va a agotar "todos los cauces legales" para demostrar que es inocente.

"No soy ninguna tramposa", aseguró. En lo referente a su carrera política, Marta Domínguez que ha sido senadora del PP por Palencia la ultima legislatura y fue apartada de la lista al Congreso por Madrid en estos comicios, ha señalado directamente al secretario de Estado para el Deporte (Miguel Cardenal) al que acusa de "moverlo todo para quitarme de las listas y ponerse medallas".

"¿Por qué ha tardado cinco meses y medio en sacar una resolución, porque estaba todo dirigido para que me quitaran de las listas?. Pues sí", ha asegurado.

También ha lamentado el juicio social del que está siendo objeto asegurando que le da igual que quiten su nombre a calles y pabellones, y ha considerado injusto el juicio de sus compañeros deportistas de los que ha dicho que "son unos envidiosos y como no les hacen entrevistas porque no ganan nada...".

Las declaraciones de Marta se han conocido el mismo día en que Diario Palentino adelanta que el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Palencia ha desestimado la demanda presentada por la atleta contra la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) por la supuesta vulneración de su derecho a la intimidad y su derecho a la protección de datos.

Con esta demanda la atleta denunciaba a las federaciones española e internacional por vulnerar su privacidad al hacerse públicos, sin su autorización, los datos hematológicos de su pasaporte biológico, y trataba de paralizar el expediente que finalmente llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Durante la vista oral, que se celebró el pasado 25 de noviembre la atleta retiró la demanda contra la Federación Española de Atletismo pero la mantuvo contra la internacional.

En la sentencia, el juez argumenta que no está acreditado que la IAAF haya tratado los datos para fines distintos a los de la investigación por un posible caso de dopaje. Además considera que no puede atribuirse a representantes de la IAAF la filtración de la información sobre las actuaciones administrativas iniciadas contra la atleta. Un fallo que Marta Domínguez recurrirá ante la Audiencia Provincial de Palencia.