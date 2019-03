Las mejores frases de Muhammad Ali

Muhammad Ali dejó a lo largo de su vida combates para la leyenda y frases para la historia. El púgil no sólo demostró ser hábil con los puños y también demostró serlo con las palabras dejando algunas afirmaciones motivacionales y que dejan ver la personalidad de uno de los más grandes de todos los tiempos.

"Cassius Clay es el nombre de un esclavo. Yo no lo escogí y no lo quería. Soy Muhammad Ali, un hombre libre".

"Flota como una mariposa; pica como una abeja".

"Si alguna vez sueñas con vencerme es mejor que despiertes y me ofrezcas una disculpa".

"Imposible es una palabra que usan los débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio en vez de usar lo que tienen para cambiarlo. Imposible es una opinión, no es un hecho. Nada es imposible".

"Debería estar en un sello. Es la única forma en la que me pueden pegar".

"Para ser un gran campeón tienes que creer que eres el mejor. Si no lo eres actúa como si lo fueras".

"Soy el más grande, lo dije incluso antes de saber que iba a serlo. Pero imaginé que si lo decía lo suficiente convencería al mundo de que realmente lo era".

"No es arrogancia cuando puedes sostener aquello que dijiste".

"Cuando tienes razón nadie lo recuerda, pero cuando estás equivocado nadie se olvida"

"Un día salí al balcón junto al Papa y la gente se preguntaba quién era el hombre que vestía de blanco a mi lado"

"Es difícil ser humilde cuando eres tan grande como yo".

"Mi único fallo fue no darme cuenta de lo grandioso que soy en realidad".

"Soy tan rápido que apagué la luz de mi habitación y ya estaba en la cama antes de que oscureciera".

"Los campeones no se hacen en los gimnasios. Están hechos de algo intangible que tienen muy dentro. Es un deseo, un sueño, una visión".

"Si un hombre tiene la misma visión del mundo a los 50 que a los 20, ha desperdiciado treinta años de su vida".

"La amistad no es algo que se aprenda en el colegio, pero si no aprendes qué significa no has aprendido nada".