Kipchoge gana la maratón de Berlín con su mejor marca pero lejos del récord

Eliud Kipchoge ha ganado con solvencia la maratón de Berlín, con un registro de 2:04:00. Ha explicado en declaraciones a la televisión pública "ARD" tras concluir la maratón que un problema en las plantillas de sus zapatillas, que se soltaron en los primeros compases de la carrera y fueron saliéndose progresivamente por el talón, han tenido un "gran impacto" en su rendimiento.

En segundo lugar ha terminado la 42ª edición de esta carrera el también keniano Eliud Kiptanui, con 2:05:21, seguido en tercera posición por el etíope Feyisa Liliesa, con un registro de 2:06:57.

"Mi objetivo era romper aquí el récord del mundo, pero no lo he podido conseguir. Volveré a intentarlo en Berlín el año que viene", ha asegurado Kipchoge. El corredor keniano explicó que no ha tenido tiempo para retirar la sujeción suelta debido a la presión en la cabeza de la carrera y que ha sentido "mucho dolor" en el pie por este percance, aunque se ha mostrado "contento" por haber podido ganar.

El mejor tiempo de Kipchoge se dio precisamente en Berlín en 2013, cuando corrió la distancia en 2:04:05. El atleta keniano se embolsará por su victoria 55.000 euros, 40.000 por ganar y otros 15.000 por bajar de los 2:05.

En la categoría femenina no hubo sorpresas y se ha impuesto la keniana Gladys Cherono, que ha batido su mejor registro con un tiempo de 2:19:25, seguida por la etíope Aberu Kebede, que ha cedido unos segundos con respecto a su marca personal y ha terminado en 2:20:48.

La carrera ha trasncurrido sin incidentes en una mañana soleada pero fría, con máximas de 11 grados en la capital alemana, y miles de berlineses han acudido a animar a los corredores, que sumaban un total de 41.224 atletas de 127 países en el registro de inscripción.