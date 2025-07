Ricky Rubio, más sincero que nunca: "Hubo un momento en el que no quería seguir con el baloncesto... ni con la vida"

Ricky Rubio se abrió como nunca lo había hecho en 'Lo de Évole' para hablar de su carrera profesional y de los problemas mentales que ha atravesado durante la gran parte de esta.

El base del Masnou repasó sus inicios, en los que se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar en ACB (14 años): "Seguramente no estaba preparado, le llega a pasar a mi hijo ahora...No tuve adolescencia, no cambiaría lo que viví, pero me hubiera gustado disfrutar más como un adolescente. Prácticamente no tenía fines de semana desde los 14-15 años". También valoró su experiencia personal en la NBA, donde pasó 12 años y en la que llegó a sufrir mentalmente en muchas ocasiones.

"A los dos días de tener a mi hijo me voy a jugar y dejo a mi mujer 'sola' porque yo no podía parar el baloncesto"

"Cuanto tuve mi hijo, dejo a mi mujer en Phoenix con un niño de dos días porque yo no podía parar el baloncesto", explicaba antes de ir directamente a la época en la que su madre empeoró mucho del cáncer de pulmón que terminaría con su vida en 2016.

"Mi madre no llega a esperarme y no me lo perdono nunca"

"En 2015 empiezan a ir las cosas muy mal y veo a mi madre muy mal, por videollamada a veces se iba a vomitar (efectos de la quimio), después fui a verla personalmente unas semanas y nunca le había visto así, y en el viaje de vuelta dije 'no tengo que coger este vuelo'. En ese momento me levantaba todos los días pensando en volver y esperaba la llamada de 'ha llegado el momento'. Mi madre me esperó, no lo llega a hacer y no me lo perdono nunca", aseguraba el catalán.

"No quería seguir con el baloncesto, ni con la vida... Parece que me muero y que mi vida no tiene sentido"

Es más, en la entrevista llega a reconocer que pudo estar con ella varias semanas porque su equipo no se clasificó a los Playoffs: "Llegamos a clasificarnos y seguramente no habría estado con ella cuando murió". Años más tarde, en la concentración para el Mundial 2023 que terminaría abandonando por problemas de salud mental, reconoce: "No quería seguir con el baloncesto, ni con la vida... Parece que me muero y que mi vida no tiene sentido. En ese momento le digo a mi agente que tengo que dejarlo, y si lo dejo es porque sé que no voy a volver a la NBA".

Jugó más de una década en la mejor liga del mundo, pero ni mucho menos todo era de color de rosas: "En mi tercer o cuarto año en la NBA y no lo estaba pasando bien. Me abrí en una entrevista. Un jugador experimentado durante un tiro libre me dio el consejo de no abrirme para que los demás no explotaran mis puntos débiles. Vi que entonces todo tenía que ser un mundo falso y bonito, tenía que esconder mis emociones", detallaba.

"No estoy contento con mi carrera"

En la conversación con Évole, Ricky asegura que no está "contento con su carrera" porque siempre se "exigía más" y que llegó a mantener recientemente una conversación con Pau Gasol: "Le dije que yo siempre que salía a la pista me sentía el peor de todos y él me respondió 'Pues yo pienso que soy el mejor'... Ojalá me lo hubiese dicho a principios de mi carrera". Una autoexigencia máxima que no le permitió disfrutar de muchos éxitos colectivos ni individuales, como cuando España ganó el Mundial 2019 y él fue nombrado MVP: "Me sentía un farsante, no me sentía el MVP, pensaba que no me lo merecía".

"Quiero jugar al baloncesto pero no puedo"

A sus 34 años, Ricky Rubio sigue sin tomar una decisión sobre su futuro, aunque su último partido profesional lo disputó el 2 de junio del año pasado en un Barça-Real Madrid de semifinales. Desde entonces anunció un parón que de momento no ha terminado: "Quiero jugar al baloncesto pero no puedo, quiero volver a disfrutar jugando pero no Ricky Rubio".

