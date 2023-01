Las 3 'C' que Amberley se ha fijado como objetivo tras quedar paralítica en un accidente de tráfico

El sueño de Amberley Snaider sufrió un duro revés cuando tuvo un accidente en el quedo paralítica. Desde entonces y a pesar de no poder volver a ser la que era, se propuso 3 objetivos: "Caminar, cabalgar y competir en el rodeo", explica. Ya solo le falta volver a andar, la parálisis no frenó su espíritu vaquero y desde luego es mágica la complicidad que establece con sus caballos. Una historia de superación admirable.

No llevaba puesto el cinturón el día del accidente

El cinturón de coche que ahora ata a Amberley a su caballo le recuerda lo que le dijo un médico, "si lo hubiera llevado un día de 2010, seguiría andando", le contó el médico que le atendió.

"Salí despedida de mi camioneta, choqué contra una valla y me rompí la espalda", así cuenta Snaider el que ha sido hasta el momento el peor día de su vida. Cuando sucedió tan solo tenía 19 años y ya era una estrella del rodeo en una modalidad de velocidad en la que las piernas del jinete lo son todo.

La comunicación con su caballo lo es todo

"Un caballo sabe lo que tiene que hacer por lo que las piernas le piden, la manera en la que vas sentada, en la que tus piernas se mueven, tus gemelos aprietan... todo es comunicación". Amberley, que competía desde los 7 años, no conocía otra vida y no quería cambiarla por estar paralizada: "Mis caballos son mis piernas, son la parte de mi vida que me permite seguir siendo yo", admite la joven.

Modificaciones, cinturón de seguridad, velcro...

Y por raro que parezca, sigue compitiendo: "El principal cambio es el equilibrio, hice modificaciones, puse un cinturón de seguridad en mi silla, velcro alrededor de mis piernas... todo esto hace que yo pueda montar.

Sin embargo, no quiere quedarse ahí: "En un plazo de 10 años volveré a caminar, seguro". De momento, acaba de estrenar un exoesqueleto para que ese día esté cada vez más cerca.