Rakitic se retira: "Querido fútbol, tengo una carta especial para ti"

Ivan Rakitic ha anunciado su retirada después de su etapa en el HNK Hajduk Split. El jugador de 37 años realizó el anuncio formal a través de una publicación en sus redes sociales en la que comenzaba con un: "Querido fútbol, tengo una carta especial para ti". "Has formado parte de mi vida desde el primer día. Desde las canchas de Mohlin, mi ciudad natal en Suiza, hasta los estadios más grandes del mundo", comienza la carta.

"Me dista mi primera oportunidad en Basilea. Era solo un niño, pero me hiciste creer que todo era posible. Y eso fue solo el principio", añadió. "Fútbol, me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegría y lágrimas. Me diste una vida entera, una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora es momento de decir adiós porque aunque me aleje de ti, sé que tú nunca te alejarás de mí. Gracias, fútbol. Por todo", finaliza su melancólica misiva.

La retirada de Ivan Rakitic supone la retirada de uno de los grandes jugadores de su generación, un futbolista que lo ha ganado (casi) todo. Realizando gran parte de su carrera en LaLiga, el croata comenzó en el Sevilla, donde llegó en el año 2011, después se marchó al FC Barcelona donde permaneció durante seis temporadas. Después de su etapa como azulgrana, Rakitic volvería al conjunto hispalense para después jugar una corta temporada en el Al Shabab saudí.

Durante su época en el conjunto andaluz, el croata ganó dos Europa League, en 2014 y 2020, siendo capitán del Sevilla en sus dos etapas, ganándose el favor y el cariño de la afición sevillista. En 2014, el centrocampista se marchó al Barça por 18 millones de euros, donde conquistó un total de 13 títulos: 4 Ligas, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes y una Champions. Además, es el cuarto extranjero con más partidos disputados para los azulgrana y un jugador fundamental para el equipo con sus 36 goles y 40 asistencias en 308 partidos.

Rakitic volvió a Sevilla para conquistar, por segunda vez, la Europa League. Su último título como sevillista. "Estoy muy agradecido. Esto no es un club de fútbol ni una ciudad, es mi corazón", expresaba tras su definitiva salida en enero de 2024. Un total de 323 partidos en los que anotó 51 goles.

En cuanto a partidos internacionales, Ivan Rakitic disputó 106 partidos con Croacia, formando parte de la época dorada de la selección y siendo considerado uno de los mejores jugadores de la historia de su país. Junto con Luka Modric, crearon un gran centro del campo con el que llevaron a su selección hasta la final de la Copa del Mundo en 2018, donde quedaron en segundo lugar.

El centrocampista se despide del fútbol con una carreraal alcance de muy pocos, pero no se va muy lejos, ya que continuará ligado al fútbol como directivo del HNK Hajduk Split.

La despedida de Barça y Sevilla

Ambos clubes donde Rakitic dejó una huella imborrable no han tardado en despedir al jugador en comunicados oficiales. En el caso del Sevilla, los hispalenses han publicado varias fotos del croata acompañadas de mensajes como "gracias, capitán" y llamándole "leyenda".

El FC Barcelona, por su parte, ha publicado una imagen en la que se puede ver a Rakitic posando en el Camp Nou con todos los títulos que ganó como azulgrana. La foto viene acompañada de un mensaje que reza: "El fútbol te echará de menos, Ivan. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida".

