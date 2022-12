Copa Nadal 2022: récord de participación femenina y la segunda más numerosa de la historia

Los catalanes esperaban con ganas esta 113ª edición de la Copa Nadal que se celebra en Barcelona. Tanto es así que ha sido la segunda edición con más participantes de la historia: 402 nadadores. Además, se bate otro récord, 129 de ellas eran mujeres, lo que le hace la edición con mayor número de asistentes femeninas.

Una carrera para todos desde los más mayores como Eduard Arruga. Tiene 80 años y es su participación número 60. Además, él es uno de los tres competidores que estuvieron en la edición de la gran nevada que cayó en Barcelona en el año 1962. Pero es la persona con más edad que ha competido este año ha sido Ramón Tresens, con 91 años. Empecé a competir cuando me jubilé, y desde entonces no he fallado", cuenta.

A nivel profesional, en la categoría absoluta, el ganador ha sido Guillem Pujol. Nadador olímpico que, por supuesto, compite a nivel internacional. Con esta, ya van 9 ediciones en las que ha llegado en primer puesto el joven y quiere llegar a las 10, que es el récord. "Aunque me planteo llegar más allá, con 15 victorias", asegura.

Polémica final

En la categoría absoluta femenina, la ganadora ha sido Aida Bertrán. Aunque ha habido polémica: Laura Rodríguez ha sido la primera en subir la escalera que era la meta. Pero finalmente ha sido descalificada por agarrar a su rival, Bertrán, que no esperaba ser la ganadora, pero se mostraba orgullosa. "Son cosas que pasa, no me lo llevo a lo personal", ha comentado sobre la polémica.

Volviendo a lo "popular", en Port Vell se han escuchado villancicos, risas y se respiraba un ambiente muy competitivo y navideño, y por supuesto, no han faltado los disfraces y los Papa Noel.