Un chico con un solo brazo se convierte en un ejemplo de superación en el deporte

Tiene 14 años, juega al béisbol y es la estrella de su equipo. Hasta ahí, la historia de Luke Terry parece la de un chico más, pero su ejemplo de superación ha conmovido al mundo del deporte.

Luke perdió su brazo derecho a los 19 meses tras una dura batalla con la bacteria E. coli. Sin embargo, el joven siguió con su sueño de jugar al béisbol, algo que ha logrado en Cornersville, Tennessee.

Juega como 'catcher' de su equipo, cogiendo la bola con su mano izquierda, lanzando la bola al aire, quitándose el guante y lanzando la bola de nuevo con fuerza hacia el compañero en la base más cercana. Además, es el tercer bateador de su equipo.

Big shout out to cornersville's middle school catcher. With the use of one arm, this guy is getting it done. What a stud. pic.twitter.com/4rhPycFGyY